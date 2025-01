Le 15 décembre dernier, la plupart des agents libres ayant signé de nouveaux contrats durant l’été 2024 sont devenus éligibles pour se faire transférer. Un mois plus tard, 18 nouveaux joueurs NBA – qui ont tous prolongé avec leur franchise durant l’intersaison – s’ajoutent à la liste.

Brooklyn Nets

Nic Claxton

Charlotte Hornets

Miles Bridges

Chicago Bulls

Patrick Williams

Indiana Pacers

Obi Toppin

Los Angeles Lakers

Max Christie

Memphis Grizzlies

Scotty Pippen Jr.

Miami Heat

Haywood Highsmith

New York Knicks

OG Anunoby

Precious Achiuwa

Orlando Magic

Goga Bitadze

Oklahoma City Thunder

Aaron Wiggins

Isaiah Joe

Philadelphia 76ers

K.J. Martin

Tyrese Maxey

Phoenix Suns

Josh Okogie

Sacramento Kings

Malik Monk

Toronto Raptors

Immanuel Quickley

Utah Jazz

Johnny Juzang

Bien entendu, certains joueurs de cette liste (Anunoby, Maxey…) n’ont aucune chance de se faire transférer d’ici à la NBA Trade Deadline de début février. D’autres (Nic Claxton, Josh Okogie…) pourraient néanmoins représenter une monnaie d’échange lors des trois semaines à venir.

Source texte : ESPN

Jan. 15 signing restriction rule

A free agent that signs a contract with his own team for more than 20% from his previous contract and is an early or bird free agent.

Example: Nicolas Claxton signed a four-year $100 million contract with Brooklyn. Because Claxton has bird… https://t.co/PWsDkDkDHC

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) January 15, 2025

