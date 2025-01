À environ trois semaines de la NBA Trade Deadline, les rumeurs de transfert vont devenir de plus en plus insistantes. La dernière ? Celle d’un potentiel trade envoyant Jonas Valanciunas aux Knicks.

Valanciunas est un pivot vétéran qui évolue dans une franchise en totale reconstruction, et qui est donc logiquement candidat à un transfert. Les Knicks sont une équipe ambitieuse mais qui manque de profondeur notamment dans la raquette.

Il n’en fallait pas plus pour relier le grand Lituanien à la franchise de New York.

The New York Knicks will target Jonas Valančiūnas to pair with Karl Anthony Towns if the Knicks choose to move on from Mitchell Robinson 👀

(via The Athletic) pic.twitter.com/540OZSSOKt

— Basketball Forever (@bballforever_) January 15, 2025

D’après l’insider Ian Begley (SNY), les Knicks pourraient tenter d’obtenir Valanciunas d’ici à la trade deadline alors que Mitchell Robinson est toujours à l’infirmerie.

Le plan de base, c’est toujours de voir Robinson revenir de blessure pour renforcer la rotation intérieure derrière KAT (ou à ses côtés), mais son retour se fait attendre. Pour rappel, Mitch n’a pas joué depuis les derniers Playoffs et a dû se faire opérer à la cheville durant l’intersaison. Son retour n’est pas prévu avant fin janvier au plus tôt. Pas hyper rassurant faut l’avouer, même si n’oublions pas que Robinson est un monstre au rebond et une vraie présence défensive (ce dont les Knicks ont cruellement besoin) quand il est en bonne santé.

League sources tell The Athletic that the Wizards will consider dealing Jonas Valančiūnas before the trade deadline if the right deal comes along.

But finding a trade that serves the team long-term will be challenging.

What a deal could look like ⤵️https://t.co/1slGzV9POT

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) January 14, 2025

Si Jonas Valanciunas possède un profil différent que Mitchell Robinson (bien moins impactant en défense), il ne fait aucun doute que sa grande carcasse (2m11, 120 kilos) apporterait de la dureté intérieure aux Knicks. Mais ça risque d’être compliqué de l’obtenir sachant qu’il sera convoité sur le marché des transferts et que les Wizards ne veulent pas simplement le brader. On parle d’un joueur expérimenté qui apporte encore 11 points et 8 rebonds par match et qui évolue sous un très bon contrat (3 ans, 30 millions de dollars, dernière année non garantie).

D’après The Athletic, Washington cherche à obtenir en échange de Jonas un bon pick de draft (premier tour, début de second tour), ou plusieurs choix de second tour, afin d’accélérer sa reconstruction. Les Knicks sont très limités en choix de premier tour à transférer (à cause des quatre picks envoyés à Brooklyn dans le trade de Mikal Bridges) mais possèdent huit choix de second tour à refourguer dans un potentiel trade. Est-ce que deux d’entre eux peuvent être utilisés sur Valanciunas ?

Réponse d’ici au 6 février 2025.

Sources texte : Ian Begley, The Athletic