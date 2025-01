Auteur de 42 points face aux Grizzlies lundi soir, Jalen Green a égalé son record en carrière. Mais ce n’était pas une explosion isolée, plutôt une confirmation du très bon début d’année proposé par le jeune arrière des Houston Rockets. Avec un Green à ce niveau, les Fusées peuvent vraiment viser les étoiles.

30 points par match, à 51% au tir dont plus de 45% à 3-points et 92% aux lancers-francs.

Non, ce ne sont pas les stats de Kevin Durant mais bien celles de Jalen Green en 2025. Certes, l’échantillon est limité puisqu’on ne parle que de six matchs au total, mais ce n’est pas pour autant qu’il faut ignorer la grande forme du garçon. D’autant plus que ses performances ont permis à Houston de remporter cinq matchs et de prendre la deuxième place de l’Ouest.

On se rappelle tous des grosses performances de Jalen Green en fin de saison dernière, quand il a enchaîné les cartons offensifs pour permettre à Houston de croire aux Playoffs. Ces explosions offensives avaient rappelé à tout le monde l’énorme potentiel et le talent de l’arrière de 22 ans.

La différence, c’est qu’Alperen Sengun était blessé à ce moment-là, ouvrant des opportunités offensives à Green. Aujourd’hui, Jalen cartonne alors qu’Alpi est sur le terrain. Green a trouvé son rythme en mêlant agressivité et efficacité, tout ça en restant dans le solide collectif construit par Ime Udoka. Et c’est bien ça qui rend les Rockets encore plus dangereux qu’avant.

Portés par leur grosse solidité défensive cette saison, à laquelle participe Jalen Green, les Fusées ont changé de dimension pour intégrer le haut de tableau de l’Ouest. Néanmoins, Houston a parfois montré de vraies limites et un côté trop prévisible en attaque. En particulier sur demi-terrain, notamment dans le money-time. La connexion Fred VanVleet – Alperen Sengun est certes solide mais ça pouvait manquer de créativité, d’explosivité, pour prendre à défaut les défenses adverses.

Faites entrer Jalen Green.

Auteur d’une première partie de saison pas folle en attaque malgré quelques fulgurances (19 points de moyenne à 40% au tir dont 32% à 3-points avant le passage à l’année 2025), Jalen faisait partie du problème. Paradoxalement, c’est aussi lui qui détient une partie de la solution.

Green possède le talent et les qualités athlétiques pour transpercer quasiment toutes les défenses NBA. Face aux Grizzlies, Top 7 à l’efficacité défensive cette année, il a enchaîné les actions d’éclat pour faire sauter le verrou adverse : pénétrations, changement de rythme, agressivité en transition, grosses finitions près du cercle… Même les prises à deux / blitz en fin de match n’ont pas réussi à ralentir le phénomène. Au contraire, cela a permis à ses coéquipiers des Rockets (coucou Amen Thompson) d’avoir de l’espace et de belles opportunités offensives.

Alors bien sûr, toutes ces qualités, Jalen Green les possédait déjà avant, mais il a appris à mieux les utiliser. Il a gagné en maturité dans son jeu. Il sait comment mieux saisir les opportunités, qui se font de plus en plus nombreuses en ce moment (21 tirs par match en 2025, seulement 16 durant le reste de la saison). Et quand avec ça il est adroit au niveau de son shoot extérieur, Green devient juste inarrêtable.

“Bien évidemment, sa capacité à scorer ressort. Il a égalé son record en carrière (contre Memphis), mais il a aussi pris soin du ballon. Quand vous scorez autant, les défenses s’en prennent de plus en plus à vous, et il s’est bien habitué à ça.” – Ime Udoka, coach des Rockets

La question qui se pose à présent, c’est de savoir si Jalen Green peut rester régulier dans de telles performances et continuer à jouer avec la même efficacité. On sait qu’il est capable de souffler le chaud et le froid, mais on connaît aussi son talent. Au sein de l’équipe actuelle des Rockets, on se dit qu’il est suffisamment bien entouré pour franchir ce fameux cap lui permettant de devenir un jour All-Star en NBA.

S’il y parvient dans les semaines à venir, Houston ne sera clairement pas bon à prendre en Playoffs.

