Le 6 février prochain, les équipes seront dans leurs dernières tractations avant de ne plus pouvoir récupérer de joueurs jusqu’à l’été. Vous l’aurez compris, on parle bien de la trade deadline ! Plus que quelques semaines pour changer la suite de la saison, pour faire du ménage ou, à l’inverse, se renforcer en vue des Playoffs. Ça mérite bien une analyse, et aujourd’hui on va parler des Lakers.

Objectif : offrir plus de soutien à LeBron James et Anthony Davis

Avec un LeBron James encore très productif mais plus tout jeune et un Anthony Davis dans son prime (31 ans), les Lakers se doivent de tenter de faire un run dès maintenant. L’acquisition de Dorian Finney-Smith en provenance de Brooklyn est une belle trouvaille, mais c’est encore loin d’être suffisant pour jouer les premiers rôles.

La série de 3 défaites de suite vient rappeler à quel point les Purple and Gold sont perfectibles. Avec le retour prochain de Jarred Vanderbilt, les ailes de L.A. sont plutôt bien garnies. Rob Pelinka pourrait aller chercher un dynamiteur sur le backcourt derrière Austin Reaves, puisque personne n’a vraiment remplacé D’Angelo Russell. C’est surtout au poste de pivot qu’on attend un renfort chez les Lakers. Anthony Davis est incroyable à ce poste mais les minutes où il est sur le banc sont souvent très compliquées pour J.J. Redick. Jaxson Hayes n’a pas ce qui faut pour le boulot alors que Christian Wood a été blessé toute la saison. L’idéal serait donc de trouver une bonne doublure à Davis, quelqu’un qui pourrait aussi jouer à ses côtés avec des séquences où AD retrouverait le poste 4.

Les pistes principales dans la raquette : Jonas Valanciunas, Nikola Vucevic, Walker Kessler, Robert Williams ?

On le sait, L.A. a des first picks utilisables pour un trade mais Rob Pelinka a toujours été très prudent pour éviter de surpayer. Il n’utilisera ses atouts que s’il trouve la perle rare.

Annoncé un temps du côté de Los Angeles à la dernière Free Agency, Jonas Valanciunas est aujourd’hui aux Wizards mais son nom est revenu plus d’une fois dans la Cité des Anges ces derniers mois. Le contrat de Gabe Vincent pourrait être utilisé pour faire venir le Lituanien. Il a l’expérience et son apport au rebond pourrait faire un bien fou, les Lakers étant la 28ème équipe de la Ligue au nombre de rebonds cette saison. Selon The Athletic, deux seconds tours de Draft pourraient convaincre les Wizards de lâcher leur vétéran.

Si Valanciunas peut aider au rebond, il ne renforcera pas la défense des Lakers mais Walker Kessler pourrait le faire. Les Angelinos sont liés au jeune talent d’Utah depuis plusieurs mois mais il se murmure que le Jazz n’est pas franchement vendeur (source L.A Times). Simple moyen de faire monter les prix ou vraie envie de construire avec Kessler, les prochaines semaines le diront.

D’autres noms sont aussi sortis du chapeau ces derniers mois comme Robert Williams, qui se remet de ses bobos à Portland ou Nick Richards, clairement disponible à la vente du côté de Charlotte.

Selon Evan Sidery de Forbes, la piste Nikola Vucevic serait aussi bien chaude, même s’il faudra se défaire de la concurrence des Warriors.

The Lakers and Warriors are viewed as the strongest trade suitors for Nikola Vucevic.

Both teams can match Vucevic’s $20 million salary in talks with the Bulls utilizing various contracts.

Chicago will likely have to end up settling for second-round draft capital on Vucevic. pic.twitter.com/Xc0hnbIT9Y

— Evan Sidery (@esidery) January 13, 2025

Un renfort aussi attendu dans le backcourt ?

Comme expliqué plus haut, le départ de D’Angelo Russell n’a pas vraiment été compensé. Shake Milton n’a rien montré ou presque sur les quelques minutes où on l’a vu avec les Lakers. L.A pourrait donc aller chercher un autre renfort pour aider Austin Reaves et Max Christie. Jovan Buha, qui suit les Lakers pour The Athletic, a sorti le nom de Bruce Brown il y a quelques jours. Un profil de couteau-suisse, facteur X, qui pourrait convenir pour apporter du liant et de l’expérience sur les lignes arrières, même s’il a beaucoup douillé avec les blessures cette saison à Toronto.

Le nom de Zach LaVine a été mentionné mais L.A ne chercherait pas un 3ème joueur majeur, préférant miser sur des role players complémentaires pour entourer leurs deux stars. Le nom de Lonzo Ball a aussi été mentionné mais les Lakers tenteront-ils ce pari alors que le joueur revient tout juste d’une longue blessure ? Collin Sexton à Utah est aussi un nom à garder en tête.

Un pivot pour jouer avec ou en relai d’Anthony Davis, un peu plus de profondeur sur les lignes arrières, la recette du bonheur pour des Lakers toujours désireux de jouer les premiers rôles mais qui ont encore du boulot pour revenir sur la concurrence. Il va falloir se bouger les fesses Rob Pelinka.

Sources : The Athletic / L.A Times / Forbes