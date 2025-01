Incendies de Los Angeles : la NBA a reprogrammé les matchs reportés

Le week-end dernier, plusieurs matchs devant se dérouler à Los Angeles ont été reportés à cause des terribles incendies qui touchent actuellement la Cité des Anges. La NBA vient de reprogrammer les matchs en question.

Les nouvelles dates des matchs reportés

Lakers – Hornets (match du 9 janvier) : sera joué le 19 février

Hawks – Rockets (match du 11 janvier)* : sera joué le 28 janvier

Clippers – Hornets (match du 11 janvier) : sera joué le 16 mars

Lakers – Spurs (match du 11 janvier) : date qui reste à annoncer

*Ce match, qui devait se dérouler à Atlanta, a été reporté à cause d’une météo capricieuse (verglas)

En plus de ça, d’autres rencontres ont été reprogrammées pour éviter les conflits de calendrier :

Clippers – Bulls (match du 21 janvier) : avancé au 20 janvier

Jazz – Wizards (match du 23 janvier) : sera joué le 19 mars

Lakers – Jazz (match du 11 février) : avancé au 10 février

Clippers – Wizards (match du 16 mars) : avancé au 23 janvier

Blazers – Wizards (match du 18 mars) : avancé au 17 mars

Jazz – Clippers (match du 19 mars) : avancé au 13 février

Source texte : NBA

NBA has rescheduled games affected by the wildfires and weather conditions. pic.twitter.com/BoDocJ52fQ

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 15, 2025