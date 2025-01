Elles vous avaient manqué ? Pas de panique les revoilà. L’Équipe de France féminine de 3×3 se regroupera pour la première fois en 2025 du 2 au 7 février prochain, afin de débuter comme il se doit une année 2025 qui s’annonce chargée sur le demi-terrain.

Seize joueuses ont donc été convoquées pour ce premier stage, avec comme première échéance la Champions Cup qui se déroulera du 14 au 16 mars à Bangkok. Un groupe de six joueuses (avec un maximum d’une joueuse par club) sera annoncé mi-février, et parmi elles quatre disputeront la compétition. Dans ce groupe très élargi on retrouve évidemment des noms très olympiques et très champions du monde (Marie-Eve Paget, Laetitia Guapo, Hortense Limouzin), d’autres qui ont brillé cet été lors de la Coupe d’Europe (Camille Droguet, Marie-Michelle Milapie), et quelques noms ronflants du championnat ayant déjà fait leurs preuves en 3×3, comme par exemple Sixtine Macquet, joueuse de Basket Landes et sœur de l’inimitable Céleste, passé cet été par la rédaction de TrashTalk.

Lou Lopez Sénéchal, brièvement entrevue cet été en WNBA (Dallas) fera ses débuts en 3×3 tout comme la jeune Jess-Mine Zodia, Louise Bussière complète la bande de Basket Landes, Coline Franchelin, Ana Ngo Ndjock et la crosseuse Lisa Berkani seront également de la partie.

La liste des Bleues pour février 🇨🇵

16 joueuses ont été convoquées pour participer à une première revue d’effectif qui se déroulera du 2 au 7 février à l’INSEP ⚔️

📲 + d'infos sur https://t.co/beGJHUzevr

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) January 15, 2025

Déso pour celles qu’on a oublié mais ça fait du monde, et on suivra en tout cas avec intérêt cette nouvelle saison de 3×3 qui débutera au printemps, avec cette saison, pour les filles, une Coupe du Monde et une Coupe d’Europe à aller chercher !