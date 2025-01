Grosse nuit ce mercredi avec pas moins de 11 matchs sur le programme NBA. 11 matchs et plusieurs affiches qui devraient illuminer la night : Bucks – Magic pour une place dans le Top 4 de l’Est, Victor Wembanyama et les Spurs face aux Grizzlies, et un Nuggets – Rockets potentiellement explosif.

Le programme NBA du soir :

1h : Sixers – Knicks

1h30 : Raptors – Celtics

2h : Bulls – Hawks

2h : Bucks – Magic

2h : Pelicans – Mavs

2h : Spurs – Grizzlies

3h : Nuggets – Rockets

3h : Jazz – Hornets

3h : Wolves – Warriors

4h : Lakers – Heat

4h30 : Clippers – Nets

Direction le Wild West avec Denver – Houston

Les Nuggets sont sur huit victoires en dix matchs et Jamal Murray a retrouvé la forme aux côtés de Nikola Jokic. Les Rockets, guidés par un Jalen Green tout feu tout flamme, sont eux sur quatre victoires de suite et veulent solidifier leur deuxième place à l’Ouest. Vous l’avez compris, les ingrédients sont là pour avoir un match XXL dans la Mile High City.

Rendez-vous à 3h du matin !

Mais aussi :

Sixers – Knicks, ça va rappeler les Playoffs même si Joel Embiid est toujours abonné à l’infirmerie.

Boston doit se rassurer à Toronto.

Bulls – Hawks pour ceux qui aiment le ventre mou de l’Est.

Après ses 41 points face au Magic la semaine dernière, Giannis voudra lâcher une nouvelle masterclass contre Orlando.

Zion Williamson et Kyrie Irving ont retrouvé les parquets, une bonne raison de mater Pels – Mavs.

Victor Wembanyama et les Spurs peuvent-ils taper les Grizz’ ?

Jazz – Hornets à 3h du matin, bon courage à ceux qui seront devant.

Les Wolves vont un peu mieux, les Warriors continuent de plonger, victoire de Minnesota ?

Malgré le contexte actuel à Los Angeles, les Lakers et les Clippers voudront briller contre Miami et Brooklyn.

Les Français en lice :

Zaccharie Risacher à Chicago.

Tidjane Salaün face au Jazz.

Nico Batum rencontre le Heat.

Guerschon Yabusele face aux Knicks.

Rudy Gobert affronte les Warriors.

Victor Wembanyama contre Memphis.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici