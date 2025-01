Sensationnel cette nuit à Dallas (45 points), Jamal Murray a rappelé à tout le monde qu’il pouvait exploser les compteurs et porter les Nuggets sur son dos. Denver a ainsi enchaîné une quatrième victoire de suite et un huitième succès en dix matchs.

Si on vous avait dit que Nikola Jokic ne marquerait que 10 points contre les Mavs, est-ce que vous auriez misé sur une victoire des Nuggets à Dallas ? Probablement pas. Pourtant, Denver l’a emporté sans même transpirer (118-99) dans le Texas.

Une fois n’est pas coutume, la première raison de la victoire des Nuggets ne se nomme pas Jokic, mais Jamal Murray. Le meneur a planté 45 points en 37 minutes pour porter Denver vers la win. C’est sa meilleure performance au scoring de la saison, et c’est même la première fois qu’il atteint la barre des 40 pions depuis ses fameux Playoffs 2023.

“Quand je joue comme ça, quand je suis en rythme, il n’y a aucune inquiétude à avoir” a déclaré Murray à chaud après le match. “Cela renforce l’esprit de groupe. […] Je dois être à mon meilleur niveau, j’ai mal joué jusqu’à aujourd’hui, j’ai galéré. La saison est faite de hauts et de bas, il faut faire face à l’adversité, ce match est un point positif et il faut continuer à aller de l’avant.”

Habitués à dépendre des énormes performances de Jokic, les Nuggets sont tout de suite plus dangereux quand Jamal Murray retrouve un niveau élite. Le Canadien avait été exceptionnel lors du parcours vers le titre en 2023, mais a galéré à confirmer depuis (pépins physiques, performances décevantes). L’explosion de cette nuit prouve qu’il est encore capable d’être le lieutenant idéal du Joker.

Avec son nouveau contrat à plus de 200 millions de dollars, ses performances moyennes et les difficultés rencontrées par Denver en début de saison, Jamal Murray a logiquement été sous le feu des critiques. Et le meneur devra confirmer s’il veut continuer de fermer des bouches. Mais sa performance à Dallas est peut-être un tournant sur le plan individuel comme collectif.

Alors que les Nuggets sont de retour au complet, ils montent en puissance en même temps que Jamal. Denver vient de remporter une huitième victoire en dix matchs tandis que Murray tourne à 22 points de moyenne sur le dernier mois. Suffisant pour intégrer le Top 4 de la Conférence Ouest (bilan global de 24-15).

Quand Jamal Murray galère, les Nuggets sont une équipe tout juste moyenne malgré Nikola Jokic. Mais quand il joue à ce niveau, ils peuvent battre n’importe qui.

