La NBA va connaître un important changement dans son paysage audiovisuel l’an prochain avec l’entrée en vigueur du nouveau deal concernant les droits TV. Ce changement ne se manifeste pas uniquement au niveau des diffuseurs, mais aussi avec l’arrivée de nouvelles têtes aux commentaires. Alors qui sera aux commandes l’an prochain ? On vous dit tout juste ici !

Le marché des consultants continue de battre son plein et plusieurs anciens joueurs NBA sont concernés. Depuis un mois, Jamal Crawford, Dirk Nowitzki et Blake Griffin sont les principaux ex-NBAers à être pressentis pour occuper un poste à la télévision l’an prochain.

Si on en croit le journaliste du Miami Herald, Barry Jackson, tous les trois auraient trouvé une nouvelle maison pour l’an prochain.

What’s known so far on NBC and Amazon NBA plans next season: 1). Tirico and Noah Eagle expected to be No. 1 and 2 NBC voices. Jamal Crawford, whose NBC hiring was announced today, will be analyst on No. 1 or No. 2 team. NBC has explored many others (Wade, Stan Van Gundy, Reggie…

— Barry Jackson (@flasportsbuzz) January 14, 2025

Direction NBC pour Jamal Crawford qui va, de nouveau, pouvoir enfiler son costume de consultat qui lui va presqu’aussi bien que son maillot des Clippers à l’époque. NBC pourrait aussi récupérer Reggie Miller de TNT pour qu’il puisse venir commenter certaines rencontres.

Côté Amazon, Dirk Nowtzki et Blake Griffin seront bien présents aux commentaires afin d’apporter leurs analyses fines, mais ausi pour accompagner Taylor Rooks.

Autre potentielle tête d’affiche pour Amazon : Kevin Harlan. L’emblématique commentateur pour TNT pourrait rejoindre la marque à la flèche pour continuer à faire vibrer nos oreilles à 4h du matin. Si rien n’est officiel à 100% à l’heure où ces lignes sont écrites, il serait bien en pôle position pour accompagner Ian Begley aux commentaires, l’an prochain.

Plusieurs autres têtes de la NBA pourraient continuer ou commencer officiellement leur aventure à la télé en octobre prochain. Selon The Athletic, Amazon est toujours à la recherche de consultants et la plateforme de streaming a déjà des noms en tête comme Dwyane Wade, Stan Van Gundy ou encore Richard Jefferson, ce dernier étant actuellement chez ESPN.

Les deux premiers noms étaient dans la shortlist de NBC avant que la chaîne ne s’attarde sur Jamal Crawford.

Enfin, ESPN cherche aussi une tête pour commenter les Finales en compagnie de Doris Burke et Mike Breen. La chaîne hésiterait – à l’heure actuelle – entre Richard Jefferson et Tim Legler.

En bref, la valse des commentateurs NBA se poursuit et les équipes d’ESPN, NBC et d’Amazon pourraient se préciser encore davantage dans les prochaines semaines.

Source texte : TheAthletic, NBC Sports, Barry Jackson