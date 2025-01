Kawhi Leonard veut “prendre son temps” pour retrouver son rythme

Depuis 10 jours , Kawhi Leonard a retrouvé les chemins des parquets, mais avec un temps de jeu limité. Si la situation a de quoi frustrer quand on connaît le potentiel du joueur, ce n’est pas une chose qui dérange l’ailier des Clippers.

20 minutes. Voilà le temps de jeu auquel Kawhi Leonard a le droit chaque soir. Parfois, le Fun Guy peut gratter quelques secondes, mais Tyronn Lue est très à cheval sur les minutes de ses joueurs. Encore plus quand ils reviennent de blessure.

En 2025, Kawhi Leonard va prendre son temps et monter en puissance petit à petit pour espérer être (enfin) à 100% pour les Playoffs. Après la victoire des Clippers sur Miami, les journalistes présents à l’Intuit Dome ont demandé à KL2, s’il comptait jouer plus longtemps dans un futur proche.

“Je prends mon temps. J’ai déjà essayé de faire ça [accélérer le processus] et ça m’a mené droit vers le banc.”

Le message est clair : Kawhi Leonard ne brûlera pas les étapes et il peut se le permettre. En son absence, les Voiliers menés par un solide James Harden ont su tenir la baraque à tel point qu’ils sont 5ème de l’Ouest devant des équipes commes les Mavs, les Lakers ou encore les Wolves et peu de gens avaient pronostiqué cela au début de saison.

Concernant Kawhi Leonard, l’ailier monte en rythme petit à petit. Il cherche à retrouver ses spots et des sensations dans le jeu, mais bonne nouvelle pour les fans des Clippers, le double-champion NBA a déclaré qu’il n’y avait rien qu’il pouvait faire avant qu’il ne puisse pas faire aujourd’hui.

Is there anything Kawhi Leonard can’t do right now on the court that he normally does?

Kawhi: “No.” pic.twitter.com/r0Cst5HzrQ

— Joey Linn (@joeylinn_) January 14, 2025

De quoi permettre à tous les fans de rester optimistes pour la suite. Plus qu’à toucher du bois pour que les pépins physiques laissent enfin le numéro 2 tranquille.

Source texte : ESPN