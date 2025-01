Heat : comment se comportera Jimmy Butler à son retour de suspension ?

Suspendu sept matchs par le Heat début janvier pour “comportement allant au détriment de l’équipe”, Jimmy Butler n’a toujours pas été transféré depuis et est sur le point de rejoindre le groupe d’Erik Spoelstra, qui reviendra de son road-trip à l’Ouest vendredi. Comment cette situation – déjà tendue – va-t-elle évoluer ?

Hier, on apprenait que Jimmy Butler avait rencontré Pat Riley en face-à-face pour réitérer son envie d’être transféré. On sait aussi que Butler doit rencontrer le propriétaire du Heat Micky Arison cette semaine, probablement pour lui dire la même chose. Pendant ce temps-là, Patoche n’est toujours pas chaud pour répondre à la demande de Jimmy, faute d’offre intéressante sur le marché.

C’est dans ce contexte de fracture que le joueur doit retrouver la franchise vendredi. Autant dire que ça peut faire des étincelles.

“Ils n’ont pas suspendu Jimmy Butler parce qu’il a demandé son transfert. Ils l’ont suspendu – en partie – à cause de sa manière de jouer et du fait qu’il ne se donnait pas à fond (selon le Heat). Si la position de Jimmy Butler n’a pas changé, et vous l’avez suspendu pour sa manière de jouer, comment voulez-vous le faire revenir ?” – Brian Windhorst, insider ESPN

Au vu de tout ce qu’il s’est passé ces derniers jours, et même ces dernières semaines, on ne peut que se demander comment les retrouvailles entre Jimmy Butler et le Heat vont se dérouler.

Selon l’insider Chris Haynes, Butler est “prêt à rejouer pour Miami” en attendant son transfert et alors que sa suspension est sur le point de se terminer. Mais le Heat est-il prêt à réintégrer Jimmy sachant pertinemment qu’il aimerait jouer ailleurs ? Si l’on en croit Shams Charania, plusieurs réunions sont prévues au sein de la franchise floridienne pour décider de la marche à suivre.

“On a entendu Erik Spoelstra, Tyler Herro, Bam Adebayo dire publiquement comme en privé, que les choses étaient plus claires pour eux quand Jimmy Butler est écarté de l’équipe. ‘Pas de chaos, pas de distractions’, pour les citer. Lors des 48 à 72 prochaines heures, il y aura beaucoup de discussions et de réunions à Miami.”

Toujours selon Shams, le Heat pourrait – sur le court terme – tenter de trouver un accord avec Butler pour qu’il reste écarté de l’équipe en attendant de trouver une porte de sortie. Il existe aussi un scénario dans lequel Miami sanctionne une nouvelle fois Jimmy par une suspension s’il ne se comporte pas de manière professionnelle, voire tente de pourrir la situation.

“l’m told [Jimmy Butler] is fully prepared to return to play for the Miami Heat if he is not moved by the time his suspension is lifted.”

– @ChrisBHaynes

(Via @LeBatardShow / h/t @dru_star ) pic.twitter.com/LFnQVrkZUE

— NBACentral (@TheDunkCentral) January 14, 2025

Vous l’avez compris, les prochains jours risquent d’être explosifs à Miami, et la situation est assez imprévisible.

La seule chose qui semble certaine, c’est que Butler (en dernière année de contrat) ne sera plus au Heat après la saison 2024-25, lui qui a annoncé qu’il ne signera pas de nouveau deal avec Miami, et qu’il pouvait potentiellement activer sa player option à 52 millions de dollars pour faciliter un transfert cet été.

Sources texte : Shams Charania, Chris Haynes, Brian Windhorst

À lire également :