Le divorce entre Jimmy Butler et le Heat semble plus que jamais acté. Actuellement suspendu, l’ailier aurait rencontré Pat Riley ces derniers jours pour lui confirmer son envie d’être transféré.

Nouvel épisode dans le feuilleton Jimmy Butler mais pas une grande upgrade par rapport aux dernières infos. Alors que le Heat est en plein road trip à l’Ouest, des réunions auraient lieu du côté de Miami pour gérer le cas de l’ailier. Selon Shams Charania d’ESPN, Pat Riley en personne aurait rencontré Jimmy Butler la semaine passée. Dans cet entretien, Butler aurait confirmé ses envies de départ, tout en réaffirmant qu’il ne prolongera pas au Heat. Sa player option cet été ne sera elle utilisée que pour faciliter un départ. Bref, Jimmy veut partir et vite si possible.

ESPN reporting: Suspended Heat star Jimmy Butler tells Pat Riley in face-to-face meeting that he wants to be traded and will not sign a new deal in Miami.https://t.co/fUVNRKt0zo

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 14, 2025

De quoi rendre l’affaire claire pour Riley, qui va devoir se pencher sérieusement sur les offres à sa disposition. La suspension de Jimmy Butler finit cette semaine, avec le Heat qui revient à South Beach pour y affronter les Nuggets vendredi soir. Reste à savoir ce que fera la franchise avec son ailier. Le réintégrer avant un échange à la deadline ? L’échanger avant vendredi ? (reste à savoir où) Le garder à l’écart ?

Les joueurs du Heat n’ont pas caché que le chaos de cette affaire avait perturbé le groupe et que le road trip tombait à point nommé pour prendre un peu de distance de tout ce drama. Pas sûr que Pat Riley voudra prendre le moindre risque avec son vestiaire, d’autant que l’équipe s’en sort plutôt pas mal sur ce long déplacement avec 3 victoires en 5 matchs sans Butler.

Jimmy Butler est payé plus de 48 millions de dollars cette saison, avec une player option à 52 millions pour l’été prochain.

Source texte : ESPN