Damian Lillard ne ferme pas la porte à une fin de carrière en Europe

À 34 ans, Damian Lillard a encore plusieurs années pour briller en NBA. Mais avant de ranger les baskets, le meneur pourrait se laisser tenter par une expérience en Europe.

Damian Lillard en EuroLeague ? Cela semble compliqué à imaginer mais il ne faut jamais dire jamais. Interrogé par Toni Canyameras de Mundo Deportivo il y a quelques jours, le meneur All-Star n’a pas fermé la porte à une expérience sur le Vieux Continent, même s’il ne se projette pas pour le moment.

“C’est une chose dont j’ai parlé avec certains membres de ma famille ces deux dernières années, mais à laquelle je n’ai pas sérieusement réfléchi. Et si j’allais jouer dans une équipe d’EuroLeague juste pour l’expérience à la fin de ma carrière ?” “Mais c’est une chose à laquelle je n’ai pas sérieusement pensé. Mais on ne sait jamais.”

C’est ce qu’on appelle une porte pas fermée mais pas franchement ouverte non plus. Lillard a de toute façon le temps d’y réfléchir en long et en large puisqu’il a encore deux années de contrat chez les Bucks après la saison actuelle, dont une player option qu’il risque (fortement) d’activer. Au terme de son contrat, il filera alors sur ses 37 ans et il pourra alors décider s’il souhaite pousser encore un peu plus en NBA ou s’il préfère tenter une dernière expérience à l’étranger avant de raccrocher.

Dans le passé, certains All-Stars ont fait le choix de rejoindre l’Europe sur la fin de leur carrière. Allen Iverson avait fini en Turquie, à Besiktas. Dominique Wilkins avait aussi fait un passage (réussi) en Grèce notamment avant de rentrer aux US. Des exemples néanmoins rares parmi les joueurs de ce statut. Mais comme dit Lillard, “on ne sait jamais”.

Source texte : Mundo Deportivo