Dennis Smith Jr. annoncé tout proche du Real Madrid

Sans club depuis la fin de son aventure chez les Nets l’été dernier, Dennis Smith Jr. va aller se relancer en Europe. Le meneur est annoncé tout proche de signer au Real Madrid.

Ne pas avoir de contrat NBA et signer au Real Madrid, il y a pire comme rebond non ? C’est ce qui attend Dennis Smith Jr. Le 9ème choix de la Draft NBA 2017, sans véritable piste en NBA, s’apprête à franchir l’Atlantique pour rejoindre le géant espagnol. Selon Carlos Sanchez Blas, le meneur devrait rejoindre prochainement la Casa Blanca. Il doit encore passer sa visite médicale et signer son contrat mais l’affaire semble en bonne voie.

Avant l’arrivée de Théo Maledon sur le backcourt la saison prochaine, le Real va donc tenter de relancer Smith, qui avait une belle réputation en début de carrière NBA. Mais entre les blessures et ses limites au shoot, le guard a vite déchanté. Relancé par un passage réussi aux Hornets, il avait convaincu les Nets de lui donner sa chance sur la saison 2023-24. Laissé libre l’été dernier, il n’a pas disputé le moindre match de NBA cette saison. On l’a néanmoins vu faire un passage au G League Showcase en décembre, histoire de se montrer un peu aux scouts. Finalement, c’est en Espagne que le guard explosif tentera de relancer sa carrière. Il pourra ainsi disputer l’EuroLeague avec son club.

En 7 saisons NBA, Dennis Smith Jr. a joué 326 match pour des moyennes de 9,7 points, 4,2 passes et 3 rebonds de moyenne.

Source texte : Carlos Sanchez Blas