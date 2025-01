Scandale paris sportifs : Jontay Porter envoyait des SMS aux parieurs pendant les matchs…

Impliqué dans un scandale lié aux paris sportifs, l’ancien joueur des Raptors Jontay Porter est banni à vie par la NBA depuis le mois d’avril 2024. De nouveaux détails viennent de tomber concernant cette sombre affaire : Porter aurait notamment communiqué avec des parieurs pendant les matchs.

Pour vous résumer rapidement les faits, Jontay Porter a été pris la main dans le sac il y a un peu moins d’un an après avoir placé 13 paris sur des matchs NBA, chose totalement interdire pour un membre de la Grande Ligue. 13 paris dont un sur une défaite des Toronto Raptors, son équipe à l’époque.

Cela ne s’arrête pas là : Porter a plusieurs fois simulé des blessures (à l’œil, ou maladie) pour sortir prématurément des matchs, et ainsi permettre à des parieurs – qui avait misé sur des perfs en deçà de ses standards habituels – de gagner de grosses sommes d’argent.

Depuis hier, et un papier de Mike Vorkunov de The Athletic, on sait également que Jontay Porter a communiqué avec des parieurs PENDANT certains matchs.

“Le 22 janvier, lors d’un match des Raptors, Porter a envoyé un SMS à un homme pour lui dire qu’il avait été emmené dans les vestiaires pour faire examiner son œil et qu’il ne pensait pas jouer davantage ce jour-là et qu’il ne commencerait pas la seconde mi-temps – il avait commencé le match pour les Raptors. ‘Mais s’il y a un garbage time, je vais tenter un million de shoots’, a-t-il poursuivi.” – The Athletic

Autre exemple lors d’un match du 26 janvier, quand il a envoyé ce message à deux parieurs peu avant la rencontre.

“Mise en dessous sur les gros chiffres. J’ai dit au [Co-conspirateur 2] pas de contres et pas d’interceptions. Je vais jouer les deux ou trois premières minutes en sortie de banc et quand je sortirai, je vais leur dire que mon œil me fait à nouveau mal.”

D’autres épisodes de ce genre existent dans cette affaire, affaire dans laquelle un homme du nom de Shane Hennen a récemment été arrêté à l’aéroport de Las Vegas. Quatre autres personnes avaient déjà été interpellées au cours du mois de juin.

Hennen fait partie de ceux qui ont communiqué (indirectement) avec Jontay Porter et qui ont profité des informations données par le joueur pour gagner des milliers de dollars sur les paris sportifs.

Jontay Porter really was texting bettors DURING GAMES

This is crazy 🤯

(via The Athletic) pic.twitter.com/InQOw1HOY4

— Legion Hoops (@LegionHoops) January 13, 2025

Cet été, Jontay Porter a plaidé coupable dans cette affaire, déclarant notamment qu’il s’était vendu pour rembourser ses propres dettes liées aux paris sportifs. Il sera jugé en mai prochain.

Source texte : The Athletic