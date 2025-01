Les Nuggets de retour au complet, Russell Westbrook restera-t-il titulaire ?

Aaron Gordon a fait son retour sur les terrains ce dimanche après avoir manqué 9 matchs de suite. Utilisé en sortie de banc dans un premier temps, l’ailier-fort devrait rapidement retrouver une place dans le cinq de départ.. au détriment de Russell Westbrook ?

C’est l’heure de faire des choix forts pour Michael Malone. Avec le retour en tenue d’Aaron Gordon, le coach des Nuggets a retrouvé un cadre important du groupe. Limité en temps de jeu et utilisé avec le banc face aux Mavs ce dimanche, Aaron Gordon devrait monter en puissance dans les prochains matchs et surtout retrouver une place de titulaire aux côtés de Nikola Jokic dans la raquette. Qui dit nouveau titulaire à intégrer dit autre titulaire à reléguer sur le banc. Mais qui ?

Nikola Jokic et Jamal Murray sont évidemment intouchables, on a aussi du mal à imaginer Michael Porter Jr. sortir du banc. Reste donc les deux options Westbrook et Braun.

Russell Westbrook, une dynamique du tonnerre en tant que starter

Si on prend la composition des Nuggets en début de saison, la logique serait que Brodie reparte sur le banc pour mener les remplaçants avec Aaron Gordon qui revient en ailier-fort, Porter Jr. en 3 et Christian Braun en 2. Sauf que bien des choses ont évolué depuis la reprise. D’abord utilisé avec la réserve, Westbrook a profité des blessures pour gratter une place de titulaire et la mayonnaise a très bien pris pour Denver.

Très complice avec Nikola Jokic, et sur une forme d’enfer en cette nouvelle année civile, Russell Westbrook brille de mille feux. Sur les quatre derniers matchs, Westbrook c’est 23 points, un peu moins de 8 passes et 9 rebonds de moyenne, à plus de 50% au tir.

On constate aussi que le passage de la West Beast avec les titulaires a donné des résultats concrets cette saison. Avec Russell Westbrook en sixième homme, Denver a un bilan de 10 victoires pour 11 défaites. Quand Brodie est titulaire par contre, ce bilan passe à 13 victoires pour 4 défaites. Un écart trop grand pour être une simple coïncidence.

Christian Braun, le choix par élimination ?

Si la greffe avec Westbrook est si bonne, alors Christian Braun semble le candidat idéal à envoyer sur le banc pour Malone. Titulaire toute la saison, celui qui cumule titre universitaire et NBA a montré des progrès certains. L’envoyer sur le banc serait plus un choix nécessaire qu’un véritable déclassement, lui qui a rarement déçu cette année.

Michael Malone a néanmoins plusieurs cordes à son arc et peut jauger la forme de son équipe selon ses choix à venir. Si Braun part avec la second unit et que la dynamique s’en trouve perturbée, il sera toujours possible de mettre Westbrook avec les remplaçants. Pour autant cela semble le bon choix à faire à l’instant T vu les bons résultats et la forme du duo Westbrook – Jokic.