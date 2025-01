Houston, le gros problème des Grizzlies

En s’inclinant face aux Rockets la nuit dernière, les Grizzlies ont enchaîné une deuxième défaite contre Houston, et même la troisième en trois matchs face aux hommes d’Ime Udoka cette saison. Ja Morant et ses copains semblent avoir trouvé leur bête noire…

En voyant les Grizzlies mener de 13 points (100-87) avec dix minutes à jouer dans le quatrième quart-temps, on pensait qu’ils allaient enfin prendre le dessus sur les Rockets. On pensait qu’ils allaient sécuriser la win pour se rapprocher de Houston au classement de l’Ouest, les deux équipes formant le podium de la conférence derrière l’intouchable Thunder.

Au lieu de ça, ils ont craqué face aux coups de boutoir de Jalen Green, Amen Thompson et Cie. Un 33-18 dévastateur pour une défaite rageante.

“Je pense qu’on a montré plus de répondant, mais ça reste une défaite difficile à encaisser. Les équipes très physiques représentent un problème pour nous. On doit s’ajuster. […] On n’est pas loin, on connaît la recette. On doit juste être capables de bien exécuter pendant 48 minutes au lieu de 30.” – Santi Aldama

Mauvaise exécution en fin de match, maladresse, dominés au rebond et dans l’impact, voilà ce qui a plombé les Grizzlies face à Houston.

Les dix dernières minutes contre les Rockets ont particulièrement mis en lumière les limites actuelles de Memphis. Parmi elles, le manque de création offensive balle en main derrière Ja Morant. Cela s’est vu quand il était sur le banc dans le quatrième quart (avec Jaren Jackson Jr., pas top comme rotation…), mais aussi quand il était sur le terrain, lui qui a alterné entre fulgurances et déchets face à la pression défensive d’Amen Thompson. Un peu trop prévisibles en attaque, incapables d’exécuter correctement les systèmes et perdant trop de ballons, les Grizz ont été sanctionnés à plusieurs reprises en transition.

Défensivement, Memphis a tenté de se montrer agressif mais s’est pris un violent retour de flamme. Jalen Green et les Rockets ont sanctionné les “blitz” adverses, le pick-and-roll entre Fred VanVleet et Alperen Sengun a une nouvelle fois montré son efficacité, et Amen Thompson a plusieurs fois profité des espaces laissés pour conclure en force depuis le dunker spot.

There is a sense of urgency, but there was no panic in the Memphis Grizzlies locker room after another loss to the Houston Rockets. The last two games have come down to correctable mistakes.

“We’re right there. We know the recipe.”

Story: https://t.co/0Wd44ZXmAH

— Damichael Cole (@DamichaelC) January 14, 2025

Si on met en avant les difficultés de Memphis face à Houston, c’est parce que les deux équipes pourraient se recroiser en Playoffs dans quelques mois. Les Rockets sont actuellement deuxièmes de l’Ouest tandis que les Grizzlies sont troisièmes. Cela pourrait donc nous donner un match-up en demi-finales de conférence si les deux équipes continuent sur leur trajectoire actuelle.

Memphis et Houston vont se rencontrer une quatrième et dernière fois en saison régulière le 30 janvier prochain dans le Tennessee, avant ce potentiel duel en Playoffs. “Nous allons nous ressaisir et nous préparer pour le Game 4” a d’ores et déjà annoncé le coach des Grizz Taylor Jenkins.

Sauront-ils vaincre leur nouvelle bête noire ?

Source déclarations : Memphis Commercial Appeal