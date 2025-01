Blessé depuis Noël, Luka Doncic pourrait revenir sur les parquets d’ici un mois. Si l’échéance peut sembler lointaine, elle peut redonner un peu d’espoir aux fans texans.

Qu’il aurait fait du bien Luka Doncic contre Denver ! C’est certainement ce que les fans des Mavs ont dû se dire après la défaite contre les Nuggets, la nuit dernière.

Avec le retour de Kyrie Irving, Luka Magic est le seul qui manque à la fête et bien bonne nouvelle ! Il pourrait revenir avant le All-Star Break si on en croit les propos de Jared Greenberg. Selon lui, les Mavs seraient confiants quant à la possibilité de voir le meneur revenir courant février et plus précisément avant le All-Star Break.

TNT’s terrific sideline reporter @JaredSGreenberg reported on-air that Mavs are confident Luka Doncic will be back in action before the All-Star break.

The Mavs already had announced that Doncic won’t be re-evaluated until late January. The All-Star break is Feb. 14-16.

— Brad Townsend (@townbrad) January 15, 2025

Le Slovène s’était blessé au mollet lors du match Noël contre les Wolves et aucune date de retour n’a été annoncée officiellement. À l’heure où ces lignes sont écrites, Luka Doncic doit être réévalué à la fin du mois de janvier.

Avec le All-Star Break qui prend place à partir du 14 février, cela laisserait uniquement les deux premières semaines de février pour voir un potentiel retour de la superstar.

Si rien n’est officiel, tous les espoirs sont permis à Dallas. Les Mavs pointent aujourd’hui à la sixième place de l’Ouest et ne diraient pas non à un renfort de taille.

Source texte : X / Brad Townsend