TrashTalk Award

La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

Candidat # 1 : Rudy Gobert fait se lever le banc des… Mavs

Wolves et Mavs s’affrontaient le 25 décembre, pour les matchs de Noël, et lors d’une action après un rebond offensif, Rudy Gobert a fait marrer le banc. Malheureusement, deux choses sont à noter dans cette tranche de rigolade.

Rudy a fait marrer le mauvais banc Pas sûr qu’il ait fait exprès de causer ce fou rire

Une image vaut parfois 1000 mots. https://t.co/u5zlLgDocB pic.twitter.com/DZAwQA5Snf

— 𝘓𝘶𝘤𝘢𝘴 (@LaGonfleOrange) December 25, 2024

Et vous, vous auriez rigolé ou pas ?

Candidat # 2 : les Sixers TORPILLENT les Celtics

Sixers et Celtics s’affrontaient le soir de Noël pour une affiche entre (presque) voisins. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ça a donné lieu à pas mal de trashtalking, notamment de la part des coéquipiers de Joel Embiid, qui sont repartis victorieux du TD Center, celle-là fallait l’annoncer entre la dinde et la bûche. Le pivot naturalisé Américain a d’ailleurs lancé les hostilités, avec une sorte de bras d’honneur envoyé au public.

C’est moi ou il lâche un giga bras d’honneur ? 😭pic.twitter.com/Isp1Q0m4RJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 25, 2024

Mais le champion olympique 2024 n’en est pas resté là, alors que la rencontre tournait en la faveur des siens, il a également pris le temps de saluer chaleureusement les fans de Boston, bien aidé par Tyrese Maxey sur ce coup là, qui a crié à Sam Hauser d’aller sur le banc, et Sam Hauser y est allé peu de temps après justement.

Embiid dit “bye-bye” aux fans de Boston. pic.twitter.com/TWSnOz0OE7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 26, 2024

Note en trashtalking : 10/10 https://t.co/YMkl63VtcV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 26, 2024

Le CM avait également un message à faire passer sur Twitter pour Noël, un petit cadeau non équivoque pour les Verts.

got you a gift, @celtics! 🎄🎁 pic.twitter.com/flqw0zR1H4

— Philadelphia 76ers (@sixers) December 26, 2024

Candidat # 3 : énorme beef entre Amen Thompson et Tyler Herro

Décidément, l’esprit de Noël c’est de se castagner, après l’échange de gnons entre Naji Marshall et Jusuf Nurkic, ce sont Amen Thompson et Tyler Herro qui se sont écharpés, le premier envoyant le second au sol façon Teddy Riner avant que Terry Rozier, Nikola Jovic et Jalen Green n’arrivent pour envenimer les choses. Bizarrement, aucune dinguerie de Dillon Brooks n’est à déplorer.

😭😭😭😭 pic.twitter.com/JlHViPuD7r

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 30, 2024

Tout le monde sera séparé en attendant de retrouver le calme, quatre joueurs seront exclus, Green qui s’est interposé, Rozier qui s’est jeté au sol, puis évidemment, Thompson et Herro. Toutefois, l’arrière du Heat n’allait pas partir sans un petit message pour le Toyota Center, qu’il a contribué à climatiser avec ses 27 points, 6 rebonds et 9 passes décisives.

« Rentrez chez vous les gars, vous avez perdu, vous avez perdu » 💀 pic.twitter.com/duDC9uXWNT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 30, 2024

Loin du tumulte du parquet et bien au chaud dans le vestiaire, Tyler Herro et Terry Rozier, les deux exclus de Miami ont également pris la pose de façon très particulière.

Tyler Herro and Terry Rozier right now pic.twitter.com/mDj3Tz0ehN

— Hater Report (@HaterReport_) December 30, 2024

Candidat # 4 : Trae Young fout la clim à Utah

Trae Young a encore frappé ! Dans une fin de match à suspense, le Jazz pensait être revenu à domicile lorsque Collin Sexton a égalisé à 121 partout dans les ultimes secondes du match. Tout le monde s’attendait à aller en prolongations, sans temps-morts pour les Faucons. Mais la suite appartient à Ice Trae.

TRAE YOUNG DRILLS IT FROM HALFCOURT FOR THE WIN 🤯pic.twitter.com/yx3agOOrfV

— ClutchPoints (@ClutchPoints) January 8, 2025

Dégainer un shoot du milieu de terrain, faire ficelle, se marrer et faire son iconique célébration. C’était la soirée de Trae Young à Salt Lake City, en voici une que les mormons n’auront pas.

Candidat # 5 : Anthony Edwards se farcit Anthony Black

Cela faisait longtemps qu’Anthony Edwards n’avait pas escaladé qui que ce soit en match, et depuis quelques jours, l’affront a été réparé. Face au Magic, Anthony Black s’est innocemment présenté à lui et a récolté ce que 95% des joueurs NBA auraient subi. Ant-Man a bien évidemment eu un regard pour le meneur sophomore, mais rien de plus.

This angle of Anthony Edwards’ poster on Anthony Black plus the stare down is CRAZY 😳

(via @NBA)pic.twitter.com/o7422yFgQw https://t.co/KjDkSoiCIr

— ClutchPoints (@ClutchPoints) January 10, 2025

En conférence de presse non plus, le virevoltant All-Star n’en a pas trop rajouté, disant simplement qu’il est resté sobre parce que Black est un meneur, et qu’il aurait pris une faute technique si c’était un intérieur. Sous-entendu : mettre un poster à un joueur extérieur, c’est de l’eau. Même quand il ne veut pas être insolent, Anthony Edwards est insolent.

Candidat bonus : Naz Reid se moque du flopping de SGA

Naz Reid s’est heurté à la réalité : défendre sur Shai Gilgeous-Alexander est extrêmement difficile, mais d’autant plus depuis que l’arrière a rejoint le gratin de la NBA. En effet, il provoque beaucoup de fautes et dispose de certains coups de sifflet en conséquence, et ça, le sixième homme de l’année 2024 l’a bien remarqué.

Nah Reid mocking SGA for flopping 😭 pic.twitter.com/lLCasXHaAr

— BricksCenter (@BricksCenter) January 1, 2025

Des gesticulations qui ne laissent que peu de place au doute, Naz Reid n’est pas fan de la propension de l’ancien Clipper à chercher la faute. Il va pourtant falloir s’y faire.