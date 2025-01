Petit coup dur pour le Thunder à la veille de l’énorme choc face aux Cavs. En effet, Mark Daigneault va devoir se passer de son pivot titulaire Isaiah Hartenstein, blessé au mollet et absent pour une semaine.

Le Thunder s’en serait bien passé, à la veille du giga choc face aux Cavs et à leur raquette 5 étoiles.

Jarrett Allen et Evan Mobley qui ne croiseront donc pas Isaiah Hartenstein (11,8 points, 12,2 rebonds, 4,1 passe), pivot titulaire et principale arme de dissuasion défensive de la deuxième meilleure équipe de la Ligue.

The 33-6 Thunder, on the eve of hosting 34-5 Cleveland, announce that Isaiah Hartenstein has been lost for at least one week due to a left soleus strain.

— Marc Stein (@TheSteinLine) January 15, 2025



Isaiah Hartenstein avait déjà manqué tout le premier mois de compétition, ce qui n’avait pas gêné OKC puisque Chet Holmgren tenait alors la baraque dans la raquette avant de lui-même se blesser pour de longues semaines. Jusqu’au retour du grand Allemand, Mark Daigneault devrait faire confiance à Jaylin Williams avec des minutes conséquentes sur le poste et son presque homonyme Jalen Williams colmatera une fois de plus les brèches au poste 4, alors que le Français Ousmane Dieng pourrait avoir droit à une micro chance.