La stat est folle, vous la connaissez sans doute, mais le constat est que chaque nuit ce chiffre gonfle : Mikal Bridges est un marathonien du basket-ball. 555 matchs joués depuis le début de sa carrière, et aucun match loupé. Vous avez bien lu.

A l’heure du load management et à une époque où vit Kawhi Leonard, c’est presque un anachronisme. Depuis la Draft de Mikal Bridges en 2018 (par les Sixers avant d’être envoyé à Phoenix), ce dernier a donc joué 100% des matchs de ses franchises respectives, avec les Suns, les Nets ou les Knicks. Hallucinant.

Mikal Bridges has never missed a game in his NBA career 🤯 pic.twitter.com/mUMROPlZrU

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 16, 2025



Pas de curse ici, on a déjà “essayé” mais ça ne marche pas. Chaque saison Mikal Bridges surfe au dessus des virus et slalome entre les entorses, semble tenir à cette perf et a sans doute déjà joué alors qu’il aurait pu souffler. Le fait de jouer pour Tom Thibodeau, qui donne environ 75 minutes de jeu par match à ses leaders (encore 43 cette nuit dans la win face aux Sixers), peut paraitre flippant pour son corps mais pour l’instant Mikal tient, et le chiffre monte. Un autre chiffre marrant ? Michel Ponts avait même joué 83 matchs, un de plus que les autres, en 2023, du fait de son trade entre Phoenix et Brooklyn, histoire de rendre cette “invincibilité” encore plus originale.

Pour aller chercher le record all-time d’AC Green, l’un des plus iconiques de la Ligue, il faudra néanmoins encore un peu de boulot. En effet, le plus grand Iron man de l’histoire de la NBA a joué… 1 192 matchs entre 1986 et 1997, tout en allant chercher trois bagues avec les Lakers au passage. Son secret à l’époque ? L’abstinence sexuelle. Il en fait ce qu’il en veut le Mikal, nous on expose juste les faits.