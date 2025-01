Nolan Traoré débute très bien l’année 2025. Un gros match en Coupe d’Europe, Saint-Quentin qui peut toujours espérer sa qualif pour le Top 16, enfin un peu de lumière sur le prospect français !

Auteur d’une saison que l’on qualifiera de semi-solide (bébou n’a que 18 ans) semi-discrète (malgré tout en deçà des énormes attentes), Nolan Traoré a accéléré hier soir et c’était pile-poil le bon moment. Match retour du play-in face à Galatasaray, privé de Mario Jardel et Hakan Sukur mais pas de Will Cummings (20 points) ni de James Palmer Jr. (29 points). Cannes de feu et vision 3D, Nolan a fait un grand match et lui et ses potes disputeront donc mardi prochain une belle bouillante en Turquie.

AURA. 🥶

18-year-old Nolan Traore keeps @SQBB_Officiel‘s #BasketballCL hopes alive 🔥 pic.twitter.com/1Yxw7XYOxt

— Basketball Champions League (@BasketballCL) January 15, 2025



Pas facile tous les jours de vivre dans le Nord de la France, pas facile non plus de jouer aux côtés d’un mec au look de Johnny Cadillac et arborant un mulet, fin de la session vannes gratuites alors applaudissons surtout l’équipe de Julien Mahé et son jeune prodige, à qui il reste donc encore une chance de porter haut les couleurs françaises en Coupe d’Europe cette saison. Et si Nolan peut – à nouveau – attirer l’oeil des scouts à quelques mois de la Draft, on ne dit pas non.