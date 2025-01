Les Knicks s’en sortent face aux 76ers (119-125) : tel le bambou, New York a plié mais n’a pas rompu

Les Knicks se sont fait peur, les Knicks ont tremblé, mais les Knicks se sont imposés en prolongation face à des 76ers bien plus résistants que prévu (119-125).

Pour ceux qui se sont branchés sur ce duel entre Knicks et 76ers en pensant voir un duel entre Karl-Anthony Towns et Joel Embiid, vous avez dû être déçus vu qu’aucun des deux n’était sur le parquet pour cette rencontre.

Les autres acteurs disponibles ont su régaler et c’est le principal.

Pour résumer ce match, faisons l’impasse sur la première mi-temps qui peut se résumer de la manière suivante : New York a roulé sur une équipe de Philadelphie maladroite et impuissante.

Ce constat ne s’applique qu’à la première période parce qu’au retour des vestiaires, tout s’accélère. Tyrese Maxey se rappelle qu’il doit porter les 76ers parce que son collègue anciennement MVP est (encore) blessé et petit à petit, les 76ers refont leur retard.

Jeff Dowtin Jr se permet même d’égaliser à la fin du 3ème quart.

JEFF DOWTIN JR QUI ÉGALISE AU BUZZER POUR LES 76ERS 🔥🔥🔥

Sauf que New York ne plie pas et attention spoiler : les Knicks ne vont jamais plier. Les hommes de Tom Thibodeau résistent à tous les assauts de la franchise de Liberty Bell. La Big Apple avait réponse à tout avec en-tête de file, un Jalen Brunson absolument inarrêtable.

Encore une fois, les 76ers vont égaliser, mais le duo Josh Hart – OG Anunoby se charge de redonner cinq points d’avance à New York. Par l’intermédiaire de Justin Edwards, Philly revient encore une fois, mais c’est Jalen Brunson qui remet quatre unités dans la truffe de l’adversaire du soir avec une minute à jouer.

On pense alors la rencontre pliée, mais Tyrese Maxey se charge de ramener son équipe à deux longueurs. Sur l’ultime possession, ce même OG Anunoby commet un goaltending et tout le monde part en prolongation.

L’overtime est, à l’image de la première période, à sens unique. Jalen Brunson domine de la tête et des épaules. Il se paye même le luxe de recevoir des chants MVP alors qu’il joue à l’extérieur. Le meneur boucle la rencontre avec 38 points, 5 rebonds et 4 passes.

Josh Hart et Mikal Bridges finissent le boulot et les Knicks s’imposent 125 – 119 et évitent le piège de Philadelphie. Les 76ers enchaînent un quatrième revers consécutif.

Josh Hart envoie Mikal Bridges sur orbite ✈️✈️

