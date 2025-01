Face aux Grizzlies cette nuit, Victor Wembanyama a montré deux facettes. Celle d’un joueur déjà all-time en première mi-temps, puis celle d’un mec de 21 ans en deuxième.

Les commentaires à la mi-temps de ce Spurs – Grizzlies étaient dithyrambiques. A commencer par nous.

Victor Wembanyama totalise 8 contres ce soir.

C’est la mi-temps.

Parmi les records qui semblaient intouchables, celui d'Elmore Smith (17 contres en un match en… 1973) parait plus que jamais atteignable 👽👽👽

8 contres pour l’Alien à la pause, un Zach Edey qui l’avait bougé d’entrée mais un Jaren Jackson Jr. qui avait pris de plein fouet son réveil en se faisant gifler trois fois au deuxième quart. En attaque Victor tire beaucoup mais le collectif des Spurs fait écho à la défense et San Antonio domine de 12 points à la pause, grâce notamment à de belles productions du trio Castle / Vassell / Johnson.

Puis la sieste.

51 points encaissés à la mi-temps, 78 après la pause. 43 rien qu’au troisième quart, les Spurs se sont arrêtés de défendre, et forcément l’attaque n’est plus en rythme. Rendons à César ce qui lui appartient, les Grizzlies sont l’une des meilleures équipes de la Ligue et ça s’est senti très fort en deuxième mi-temps. Dans ce contexte Victor Wembanyama n’a pas su s’exprimer, multipliant les tentatives de loin mais sans grande conviction, et la soirée aurait même pu très mal se terminer pour lui si un dunk de Ja Morant n’avait pas été refusé pour un coup de sifflet donné au préalable.

Mon dieu.

Mon dieu.

Si ça compte c'est le dunk de l'année.

13 points, 12 rebonds, 8 contres, mais un match pas fou. Vis ma vie de Wemby, que l’on attend désormais dans des standards de fou malade chaque nuit et cela, forcément, renvoie parfois à un peu de frustration. L’apanage des très grands, à seulement 21 ans.