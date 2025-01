Personne ne s’y attendait, mais les Raptors ont roulé sur les Celtics, 110-97. Les mots peuvent sembler forts, mais résument à la perfection, le sentiment global après cette rencontre.

En dépit de leur bilan, les Raptors sont une belle équipe, pas facile à jouer. Les Warriors s’étaient pris les pieds dans le tapis, il y a deux jours, mais les Celtics ne peuvent pas se faire avoir. Voyons, ils sont champions en titre.

Et pourtant…

On ne va pas tourner autour du pot et ce match peut se résumer en une phrase : une équipe était là pour jouer un match NBA, l’autre pour s’amuser comme si on était sur un playground entre potes.

Les Celtics n’ont jamais vu le jour face à cette terrifiante équipe de Toronto.

Quand Boston n’y arrive pas, les copains de Jayson Tatum se reposent sur le tir à 3-points. Quand ça rentre, c’est fabuleux à voir, quand ça ne rentre pas, c’est un cauchemar. Cette nuit, les tirs ne sont pas rentrés – surtout en seconde période – et le rendu visuel fut atroce.

Les séquences qu’envoient les Celtics à 3-points, peut-être qu’il y a un projet de reconstruction de la Scotiabank Arena et qu’on n’est pas au courant.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 16, 2025

Un festival de briques et il n’en fallait pas plus pour que les Raptors décollent au score grâce à un collectif appliqué où tous les joueurs du cinq majeur ont passé la barre des 10 points, une défense sérieuse et au final ça fait une victoire pour Toronto, 110 à 97.

This Scottie Barnes behind-the-back DIME 🔥

Raptors get the home W 🙌 pic.twitter.com/4rGsjrzpdh

— NBA (@NBA) January 16, 2025

Les dinos n’iront certainement pas en Playoffs, mais peuvent se targuer d’avoir battu les Celtics et ça, ce n’est pas donné à tout le monde.

Si les fans canadiens veulent être fanfarons, ils pourront même dire qu’ils ont lavé les champions en titre et vu la physionomie de la rencontre, personne ne dira le contraire.

Côté Celtics, cela fait une troisième défaite en cinq matchs. On ne dit pas qu’il faut s’inquiéter, mais ça a le mérite d’être souligné.