Les Warriors résistent au comeback des Wolves grâce à un Stephen Curry (31 points) chaud comme la braise

Face aux Wolves, Stephen Curry a dû sortir les grands moyens pour empêcher les Loups de réaliser l’un des comebacks de la saison. Les Warriors évitent la honte et s’imposent 116 à 115.

Pour sa première sortie avec un bilan négatif, les Warriors avaient des choses à prouver. Quoi de mieux que de le faire face à une équipe de Minnesota capable de meilleur comme du pire ?

Golden State démarre ainsi cette rencontre à fond la caisse avec un run de 13-0 dans les premières minutes histoire de se mettre en jambes.

Minnesota plie sous les bombes de Stephen Curry. Le Chef finit le premier quart-temps avec 12 points tandis que les Wolves ont aussi inscrit 12 points.

Score final de ce premier acte : 34-12.

Steph Curry has scored the same amount of points as the ENTIRE Timberwolves roster by himself 😲

Steph: 12 points

T-Wolves: 12 points pic.twitter.com/OwHHE7CmLG

— ClutchPoints (@ClutchPoints) January 16, 2025

On pense alors que Golden State va passer une soirée tranquille histoire de se rassurer un peu, mais que nenni. Les hommes de Steve Kerr ne respirent vraiment pas la sérénité cette saison et toutes les équipes de la Ligue le savent.

Les Wolves ne font pas exception.

Les Loups ne lâchent rien et refont leur retard minute après minute pour ne laisser que neuf points d’avance à Golden State avant l’entame du dernier acte.

Une fin de match débutée par un 7-0 histoire de bien mettre les Warriors vraiment sous l’eau. Golden State parvient à tenir bon notamment grâce à Andrew Wiggins qui réalise l’un de ses meilleurs matchs de la saison avec 24 points.

24 PTS

5 REB

2 AST

2 STL

Andrew Wiggins was everywhere tonight ⚡️ https://t.co/dGiJ4piKkz pic.twitter.com/WmHkcs7oEi

— Golden State Warriors (@warriors) January 16, 2025

Direction maintenant le money-time où l’intégralité de l’effectif des Wolves va se liguer contre un seul homme : l’inévitable Stephen Curry. D’Anthony Edwards à Donte DiVincenzo en passant par Naz Reid, tous mettent la main à la pâte pour essayer de faire tomber l’équipe du Chef. C’est ce même chef qui vient sceller la rencontre dans les dernières secondes.

Alors que le score est à égalité, il se fait oublier dans un corner. Naz Reid essaye d’intervenir, mais il est trop tard. Il plonge dans la feinte du double MVP qui n’a plus qu’à s’élever.

Le bruit, on le connaît tous : swish !

STEPH CURRY. INEVITABLE 😤

His seventh three of the game 💪 pic.twitter.com/GWHMifSAqM

— ESPN (@espn) January 16, 2025

Minnesota tente encore de revenir, mais Stephen Curry ne tremble pas aux lancers francs.

Score final : 116-115.

Le pyromane de Golden State finit à 31 points (7/12 du parking), 8 rebonds. Les Warriors retrouvent un bilan positif ainsi que le top 10 de l’Ouest pendant que les Loups du Minnesota voient le top 6 s’éloigner.