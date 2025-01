Le résumé de la nuit NBA : LeBron James porte les Lakers face au Heat

11 matchs étaient au programme de cette nouvelle nuit de NBA et on peut dire que cette soirée a su nous réserver quelques surprises, mais que faut-il en retenir ? Installez-vous, on vous dit tout juste ici.

Les résultats de la nuit NBA :

Ce qu’il faut retenir

LE CONTRE ULTRA-CLUTCH DE TREY MURPHY SUR SPENCER DINWIDDIE ! 🚫🚫 pic.twitter.com/6uBKIW0Pkm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 16, 2025

Les Bucks ont cartonné le Magic d’entrée et ont géré tranquillement leur avance. 30/5/4/4 pour Dame, 26/11/4 pour Giannis.

Sans Trae Young ni Zaccharie Risacher, les Hawks ont battu les Bulls.

Traduction : les Bulls sont un peu nullos.

Mark Williams (31/13) et les Hornets ont mis une danse au Jazz.

Privés de Nikola Jokic, les Nuggets n’ont pas fait le poids contre les Rockets et leur Jordan 3.0 Jalen Green (34 points).

Tyler Herro a eu beau mettre 34 points, ce n’était pas suffisant pour triompher de LeBron James.

Stephen Curry a fait la chanson aux Wolves. Un petit récital à 31 points et ce sont les Wolves qui déchantent au coup de sifflet final.

On vous laisse trouver un superlatif capable de décrire la manière avec laquelle les Clippers ont explosé les Nets.

Les Français de la nuit

9 points, 5 rebonds et 6 passes pour Guerschon Yabusele face aux Knicks

Pas de Pacôme Dadiet, ni en NBA ni en G League

13 points, 12 rebonds et 8 contres pour Victor Wembanyama, mais un match compliqué face à Memphis

Sidy Cissoko n’a pas joué, sans blague

Zaccharie Risacher était absent contre Chicago (adducteurs)

1 rebond et 1 passe en 14 minutes pour Tidjane Salaün contre le Jazz, Moussa Diabaté n’a pas joué

Rudy Gobert finit à 7 points et 10 rebonds, mais il n’a pas vu beaucoup le ballon.

Armel Traoré n’a pas joué, dommage.

Nicolas Batum n’a pas eu besoin de s’employer pour aider les Clippers à éclater Brooklyn avec aucun point, mais trois rebonds.

Le highlight de la nuit

Mon dieu.

Si ça compte c’est le dunk de l’année.pic.twitter.com/AOPycHHO80

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 16, 2025

Les classements NBA

Les résultats en TTFL

