Le Heat de retour en mode Miami Vice, jusqu’à la fin de saison

Maillot de la première cuvée des City Edition de Nike, le Miami Vice blanc du Heat fait son grand retour cette saison. Il remplacera le maillot Association jusqu’à la fin de la régulière. Une tunique qui avait fait un carton énorme à sa sortie.

Le premier maillot City Edition du Heat, qui date de 2018, est une pure merveille. Un vent de fraîcheur sur une NBA qui s’essayait alors aux maillots douteux motif camouflage. Et un carton marketing. Selon Yahoo Sports, près de 230 000 tuniques Vice ont été vendues depuis 2018, soit plus de la moitié des maillots écoulés au total par le Heat (440 000).

Un nombre impressionnant qui atteste de la réussite de ce maillot auprès des fans. Et pour l’équipementier, Nike, qui signait sa première saison en NBA, un succès également sur le plan de l’image. Voici la vidéo de présentation, avec bien sûr une Ferrari Testarossa blanche pour compléter la scène, sorte d’emblème de l’âge d’or de la cité.

Concernant les détails plus techniques, il faut savoir que ce maillot remplacera – selon Étienne Catalan – le maillot Association (blanc) jusqu’à la fin de saison. Il sera introduit ce vendredi, face aux Nuggets à South Beach. Avec, on l’imagine, un parquet dans le thème. Est-ce que Jimmy Butler le portera sur le parquet ? Ça reste à voir, on avoue que ce serait dommage si ça n’était pas le cas. Car ce maillot est un plaisir visuel dont on ne se lasse pas !

Source : Étienne Catalan, Heat, Yahoo Sports