NBA All-Star Game 2025 : Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic toujours leaders aux votes

Alors que les votes pour le NBA All-Star Game 2025 se terminent le 20 janvier, c’est l’heure d’un troisième et dernier pointage avant le dépouillement final. Qui fonce vers le match des étoiles ? On fait le point !

Comme lors des deux premiers points votes, c’est Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic qui mènent aux voix ! Pas de grand changement parmi les cinq titulaires attendus que ce soit dans la Conférence Est ou la Conférence Ouest. On notera que LeBron James a dépassé Kevin Durant à la seconde place des votes à l’Ouest dans le frontcourt. Victor Wembanyama reste lui le quatrième choix dans le frontcourt, avec plus de 300 000 votes de retard sur KD.

Giannis Antetokounmpo and Nikola Jokić lead their respective conferences in the third fan returns of #NBAAllStar Voting presented by AT&T.

Fans account for 50% of the vote to decide All-Star starters. Players and a media panel account for 25% each. pic.twitter.com/FBGGd00GB2

— NBA Communications (@NBAPR) January 16, 2025

Parmi les guards, LaMelo Ball est solidement attaché à sa première place à l’Est, devant Donovan Mitchell. À l’Ouest, la paire SGA – Curry est toujours en tête, même si Steph reste menacé par Luka Doncic, quand bien même ce dernier est blessé jusqu’à la fin du mois.

On rappelle quand même que le vote des fans ne suffit pas à lui seul à choisir les titulaires. Le choix des fans comptera pour 50% de la décision finale, les 50% restants étant divisés entre les journalistes et les joueurs. Les remplaçants seront eux choisis par les coachs de NBA.

Source texte : NBA Communications