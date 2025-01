NBA All-Star Game 2025 : Victor Wembanyama toujours 4e dans le frontcourt à l’Ouest

Le 3ème retour du vote des fans pour le All-Star Game 2025 est tombé et c’est le statu quo pour Victor Wembanyama, toujours quatrième et donc potentiellement pas titulaire pour le match des étoiles.

5ème choix dans le frontcourt de l’Ouest après le premier retour des votes, Wemby avait gagné une place au second pointage. À quatre jours de la fin des votes, l’Alien français est toujours au quatrième rang, derrière l’intouchable Nikola Jokic et la doublette Kevin Durant / LeBron James. Il compte encore environ 300 000 voix de retard sur KD.

Giannis Antetokounmpo and Nikola Jokić lead their respective conferences in the third fan returns of #NBAAllStar Voting presented by AT&T.

Fans account for 50% of the vote to decide All-Star starters. Players and a media panel account for 25% each. pic.twitter.com/FBGGd00GB2

— NBA Communications (@NBAPR) January 16, 2025

Malgré un niveau toujours aussi impressionnant, le Français n’a pas su combler le gap qui le séparait des deux légendes NBA. Tout n’est néanmoins pas perdu pour Wemby, puisque le vote des fans ne compte que pour 50% du décompte final. Le choix des journalistes et des joueurs pourrait encore l’aider à faire la différence mais il faudrait un sacré plébiscite pour espérer repasser dans le Top 3, tout en comptant sur le fait que Durant ou LeBron recevront beaucoup moins de voix de la part des journalistes et de leurs pairs, ce qui semble quand même peu probable.

Il reste 4 jours à Victor Wembanyama pour tenter d’inverser la tendance, le vote pour les titulaires se termine ce lundi.

Source texte : NBA Communications