Quelques mois après une nouvelle médaille d’or aux JO, Kevin Durant est revenu au cours d’une interview sur l’écart entre Team USA et le reste du monde. Selon l’ailier, son pays a encore de quoi voir venir.

Team USA est-elle toujours la meilleure nation au monde en basket ? La réponse ne peut être que oui, surtout après le doublé réalisé aux derniers JO de Paris. Pour autant, beaucoup de monde s’accorde à dire que les Américains ne sont plus aussi dominants qu’à la grande époque. Le basket s’internationalise, les joueurs étrangers viennent jouer en NBA. Les six derniers trophées de MVP ont même été remportés par des joueurs nés en dehors des States. (Embiid étant compté comme Camerounais)

Sur la scène FIBA, le constat semble le même. Finies les compétitions avec Team USA qui roule sur la concurrence avec des +30 à chaque match comme à l’époque de la Dream Team. Les Américains n’ont par exemple pas gagné de médaille en Coupe du Monde depuis 2014. Aux Jeux Olympiques par contre, les protégés de l’Oncle Sam restent les maîtres avec une série de 5 médailles d’or consécutives.

Mais même sur la scène olympique, l’écart est moins criant que dans le passé. Malgré des armadas de superstars et de All-Stars, Team USA ne détruit pas tout sur son passage. La Serbie les a poussés dans leurs derniers retranchements. Les Bleus en finale n’étaient pas si loin d’un gros coup également. De quoi avancer l’idée selon laquelle l’écart entre l’ogre américain et la concurrence se réduit au fil du temps.

Un constat que ne partage pas du tout Kevin Durant. Invité du Out the Mud Podcast avec Tony Allen et Zach Randolph, KD a expliqué que pour lui, les autres nations sont encore bien derrière ses compatriotes.

[Les autres pays rattrapent-ils Team USA ? ndlr] “Bien sûr que non. Bien sûr que non.” « Nous avons battu la Serbie trois fois cet été. Ils ont eu un match où ils ont été solides. La France nous a battus une fois, mais nous avons gagné l’or. Lors des derniers Jeux olympiques, nous les avons également battus deux fois. Il y a des joueurs comme Victor (Wembanyama), (Nikola) Jokic, Giannis (Antetokounmpo). Je ne compte pas Shai car il vient d’à côté (Canada). Ces trois-là, si vous voulez trois joueurs et dire, ‘Ils ont rattrapé le reste des Américains’, mais vous ne pouvez pas vous contenter d’utiliser trois joueurs. On ne peut pas se contenter de trois joueurs pour affirmer qu’ils nous rattrapent, ou d’un seul match serré contre la Serbie. Je ne crois pas qu’ils soient proches » « Le fait que les gens leur accordent du crédit en se contentant d’un match serré contre nous montre qu’ils ne sont même pas capables de rivaliser. Nous avons créé le basket-ball. Ils sont influencés par nous. Luka a été influencé par les Américains. Tout comme Jokic, Toni Kukoc, Manu Ginóbili et Tony Parker. Tous ces gars ont été influencés par les Américains. C’est nous qui avons établi le modèle ».

Source texte : Out the Mud Podcast