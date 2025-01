Le Thunder écrase Cleveland, message envoyé à la concurrence (134-114)

Ce match du Thunder là, c’est violent. Face aux Cavaliers, qui ont éclipsé leur série de 15 victoires il y a une semaine, les hommes d’OKC n’ont pas vraiment rigolé. 20 points d’écart après un quart-temps, 25 à la mi-temps et 40 au début du quatrième. 40, c’est aussi le nombre de pions inscrits par un Shai Gilgeous-Alexander bouillant. Franchement ? Ça fait peur.

“C’est ce genre de soir, celui où rien ne marche.” – Kenny Atkinson

De son propre aveu, en conférence de presse d’après-match, le coach des Cavaliers a reconnu avoir tout essayé. D’abord avec un cinq majeur classique, puis avec une composition très petite en taille pour essayer d’inverser la tendance à 3-points. En défense ? De la zone, de l’homme à homme. Et ce constat amer : peu importe les ajustements, le Thunder s’est parfaitement adapté et a fait croître son avance jusqu’à la sortie définitive des titulaires, à la fin du 3e quart-temps.

Faut pas trop énerver le Thunder apparemment.

OKC a toujours su apporter la bonne réponse, grâce à une constante qui a mis Cleveland au tapis très vite : l’énergie. Kenny Atkinson a parlé de “pitbulls” lors de son bilan auprès des journalistes. Il est totalement dans le vrai, car l’intensité mise par le Thunder sur l’ensemble de la rencontre a permis de contrer à la fois les cinq plus grands par la taille et de gérer la tentative de revenir en allumant au large. Aucune marge pour s’exprimer convenablement en attaque, ça irait encore si l’adversaire payait ses efforts avec une attaque moins intense. Raté.

La bande de Mark Daigneault a parfaitement exploité le temps de transition : 21 pertes de balles provoquées, 30 points venus de ces ballons perdus. Auxquels il faut ajouter les 21 points en contre-attaque. Bien trop pour que Cleveland ait le moindre espoir dans cette rencontre. Et sur attaque placée ? Un certain Shai Gilgeous-Alexander, injouable. 40 points pour le favori au titre de MVP cette saison. À 17/26 au tir, le pourcentage est très correct.

EFFICIENT. EFFECTIVE. SHAI GILGEOUS-ALEXANDER.

⛈️ 40 PTS (in 29 minutes)

⛈️ 17-26 FGM

⛈️ 8 AST

⛈️ 2 STL

Thunder win the rematch and Shai becomes the 2nd player to score 40+ PTS in less than 30 minutes this season! pic.twitter.com/frjuKu3IAN

— NBA (@NBA) January 17, 2025

En gros, ce qu’il faut retenir ? Les Cavaliers sont tombés sur une équipe bien plus forte qu’eux ce soir. Il serait trop complexe de déjà mettre Cleveland dans une case après la rencontre, mais on est pourtant tenté de le faire. Car le Thunder a été au dessus en tout point, et peu importe la réponse proposée. Hâte de voir cette équipe en Playoffs.

Pour Cleveland, direction Minneapolis afin de jouer les Wolves ce samedi. Kenny Atkinson veut voir son groupe en forme et prêt à rebondir, il ne faut pas laisser la correction de ce soir consumer les esprits. Pour le Thunder, rendez-vous dès demain soir, à Dallas. Pour continuer à éclabousser le reste de la ligue.