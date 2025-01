Face aux Cavaliers, Shai Gilgeous-Alexander a fait sa loi des deux côtés du terrain. Le meneur du Thunder a éclaboussé de sa classe l’ensemble du match, jusqu’à sa sortie en fin de troisième quart-temps. Au final : 40 points, 3 rebonds, 8 passes, 2 interceptions à 17/26 au tir. MVP.

Shai Gilgeous-Alexander est devenu le premier joueur de l’histoire du Thunder à coller 40 points en moins de 30 minutes de jeu. Dans une franchise qui a compté dans ses rangs Kevin Durant prime, l’exploit est à signaler. Une masterclass de gestion, d’intelligence sur le parquet. On ne retient pas sa faible adresse a 3-points (1/5) car compensée largement par ses autres qualités ce soir. Franchement, que lui faut-il donc de plus pour devenir le prochain MVP ?

EFFICIENT. EFFECTIVE. SHAI GILGEOUS-ALEXANDER.

⛈️ 40 PTS (in 29 minutes)

⛈️ 17-26 FGM

⛈️ 8 AST

⛈️ 2 STL

Thunder win the rematch and Shai becomes the 2nd player to score 40+ PTS in less than 30 minutes this season! pic.twitter.com/frjuKu3IAN

— NBA (@NBA) January 17, 2025