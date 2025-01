Highlights : Devin Booker enchaîne face aux Wizards (37 points)

Opposé aux Wizards cette nuit, Devin Booker n’a pas manqué l’occasion de s’exprimer offensivement. 37 points, 3 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 1 contre à 10/24 au tir et 13/15 aux lancers. Une performance qui fait du bien et qui va dans le sens de sa grosse forme actuelle.

Les Suns sortent un peu la tête de l’eau. Quelques victoires sont certes venues égayer un peu les jours des hommes de Mike Budenholzer ces derniers temps, mais l’ambiance globale n’est pas au beau fixe. Jusuf Nurkic est déjà en train de paqueter ses affaires en vue d’un potentiel transfert, Bradley Beal serait gentiment poussé vers la sortie en interne.

Un contexte qui fait que chaque bonne performance est bonne à prendre. Devin Booker s’est fait plaisir cette nuit en collant 37 points aux Wizards, nouveau carton qui fait suite à de récentes belles sorties pour D-Book. Un match entre deux équipes aux prétentions asymétriques, de quoi gonfler le capital confiance. C’est réussi, malgré un volume de tir assez conséquent. L’adresse un poil basse a été compensée par des passages sur la ligne réussis. Allez, highlights.