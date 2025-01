9 matchs au programme de cette nouvelle nuit de NBA et tous les regards seront braqués vers Miami où Jimmy Butler pourrait bien retrouver les parquets.

Le programme NBA de ce soir

1h : Boston Celtics – Orlando Magic

1h30 : New York Knicks – Minnesota Timberwolves

2h : Chicago Bulls – Charlotte Hornets

2h : New Orleans Pelicans – Utah Jazz

2h : Milwaukee Bucks – Toronto Raptors

2h : Miami Heat – Denver Nuggets

2h30 : Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder

3h30 : San Antonio Spurs – Memphis Grizzlies

4h30 : Los Angeles Lakers – Brooklyn Nets

Le retour en piste de Jimmy Butler ?

Cette preview de la soirée pourrait se limiter uniquement à cette rencontre entre le Heat et les Nuggets. La suspension de Jimmy Butler prend fin aujourd’hui et il n’est pas inscrit sur l’injury report de Miami.

En clair, tous les signaux sont au vert pour voir un retour de l’ailier sous les couleurs du Heat, mais sera-t-il bien en tenue au coup d’envoi face à Denver ?

La réponse cette nuit à 2h du matin.

OKC retrouve P.J. Washington

Parmi les bêtes noires d’OKC, il y a P.J. Washington. Le Maverick prend un malin plaisir à rouler sur le Thunder à chaque confrontation. Ce fut le cas la saison dernière en Playoffs et un peu plus tôt cette saison.

Shai Gilgeous-Alexander et sa bande se sont vite débarrassés des Cavs hier soir afin de se reposer et ainsi être en pleine forme pour ce duel contre Dallas. Et nous aussi on sera en pleine forme à 2h30.

Victor Wembanyama vs Ja Morant : acte II

Parmi les actions qui ont fait le plus de bruit cette semaine, il y a cet incroyable “presque poster” de Ja Morant sur Victor Wembanyama. Les deux joueurs croisent à nouveau le fer cette nuit (même si Morant est théoriquement “incertain”). Après une performance compliquée mercredi dernier, Wemby compte bien reprendre du poil de la bête face aux Oursons.

Soyez donc présents à 3h30 du matin.

Mon dieu.

Si ça compte c’est le dunk de l’année.pic.twitter.com/AOPycHHO80

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 16, 2025

Pas de Donte DiVincenzo face aux Knicks

Les Knicks accueillent les Wolves ce soir, mais Donte DiVincenzo ne sera pas de la partie (blessure à l’orteil) pour ses retrouvailles avec son ancienne équipe au Madison Square Garden. L’ancien Loup Karl-Anthony Towns pourrait aussi manquer le match à cause d’un bobo au pouce.