Joel Embiid absent 7 à 10 jours de plus…

Absent des terrains depuis le 4 janvier, Joel Embiid n’est toujours pas prêt à revenir. Son genou a enflé et il ratera au moins une semaine de plus.

Plus on avance, plus la saison des Sixers semble irrattrapable.

Alors que Philadelphie est 11e de l’Est et reste sur quatre défaites de suite, Joel Embiid ratera 7 à 10 jours de plus minimum si l’on en croit Shams Charania d’ESPN. La faute à ce maudit genou gauche qui a récemment enflé, notamment après une séance d’entraînement hier.

Pour rappel, Embiid a manqué les six derniers matchs des Sixers pour une blessure au pied gauche. Le bilan ? Une victoire pour cinq défaites. L’absence de son remplaçant Andre Drummond – également absent depuis le 4 janvier – n’a pas aidé.

76ers say Embiid participated in an on-court workout Thursday and experienced an increase in knee swelling following the session. https://t.co/bXRFaDphfQ

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 17, 2025

Avec Joel Embiid sur le parquet, Philadelphie affiche un bilan positif cette saison (7 victoires – 6 défaites). Sans lui, les Sixers s’écroulent (8-18). Pas besoin d’être un génie pour comprendre que la deuxième partie du mois de janvier risque d’être compliquée pour Philly.

Elle risque d’être d’autant plus compliquée que les Sixers ont un programme assez hardcore dans les jours à venir. Voici leurs dix prochains matchs : Indiana, Milwaukee, Denver, Cleveland, Chicago, Lakers, Sacramento, Denver, Boston, Dallas.

Bon courage hein.

Source texte : Shams Charania