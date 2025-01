Les Cavaliers veulent se positionner sur le dossier Cam Johnson

Faisant partie des joueurs NBA les plus convoités en amont de la NBA Trade Deadline, Cam Johnson continue d’attirer des prétendants. On peut désormais ajouter Cleveland à la liste des équipes intéressées par l’ailier des Nets.

Après la grosse défaite des Cavs à Oklahoma City hier soir, Kenny Atkinson a avoué publiquement que son équipe pouvait parfois galérer contre des adversaires possédant des ailiers longs et athlétiques. Quelques heures plus tard à peine, le nom de Cam Johnson a commencé à circuler du côté de Cleveland pour tenter de remédier à ça.

D’après Joe Vardon de The Athletic, l’ailier des Nets est en effet sur les tablettes de la franchise de l’Ohio.

The Cavaliers have expressed interest in acquiring forward Cam Johnson from the Brooklyn Nets, sources tell @joevardon.

Cleveland is looking to address distinct disadvantages in size and physicality on the perimeter.

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) January 17, 2025

Tournant à 19,6 points, 4,2 rebonds et 3 passes de moyenne à 50% au tir dont 42% à 3-points et quasiment 90% aux lancers-francs, Cam Johnson a plus que jamais la cote sur le marché des transferts. Il est convoité de partout alors que les Nets – en pleine reconstruction – pensent à le transférer. Ses qualités de shooteur, associées à sa capacité de contribuer des deux côtés du terrain et surtout son contrat très abordable (22,5 millions de dollars la saison), font de lui un profil idéal pour les équipes ambitieuses souhaitant se renforcer d’ici la trade deadline.

Les Cavaliers, meilleur bilan de l’Est mais toujours limités sur le poste 3, font logiquement partie des candidats. Mais ont-ils les moyens de griller la concurrence pour recruter Cam Johnson ?

Comme l’indique Joe Vardon, les Cavs ne peuvent pas transférer un premier tour de draft avant celui de 2031. Cela peut être problématique sachant que les Nets cherchent sans doute à récupérer un capital draft de qualité dans le deal de Johnson. Cleveland peut certes swap son choix de premier tour 2030 et envoyer des picks de second tour (huit sont disponibles), mais ça risque d’être limite pour convaincre Brooklyn. Parmi les joueurs de Cleveland au contrat transférable actuellement, on peut noter Caris LeVert, Dean Wade et Isaac Okoro.

Alors que ces deux derniers sont chargés d’occuper tour à tour le poste 3 aux côtés de Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley et Jarrett Allen, il ne fait aucun doute que l’ajout d’un Cam Johnson ferait beaucoup de bien au cinq majeur des Cavs.

Source texte : The Athletic