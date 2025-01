Encore deux petites marches à gravir, et direction l’Euro 2025. Pour ses matchs 3 et 4 à la tête des Bleus (après deux victoires face à Chypre en novembre), Freddy Fauthoux a ouvert son groupe à certains joueurs d’EuroLeague pour finir le travail.

Ça ne rigole déjà plus du tout.

Après deux premiers tests poussifs mais réussis face à Chypre, on tape dans le dur cette fois-ci avec le retour des joueurs de level EuroLeague, pour affronter la Croatie et la Bosnie les 21 et 24 février prochains.

Une qualification à aller chercher 👊

Les 12 Bleus appelés par Frédéric Fauthoux pour les deux derniers matchs de qualifications à l’@EuroBasket 💪

Le communiqué officiel 👉 https://t.co/o6r4qm739z#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/TmYAOw8XRK

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) January 17, 2025



Evan Fournier l’avait plus ou moins annoncé, il est de retour et ce au lendemain de son record perso en EuroLeague, de bonne augure pour les Bleus. Isaïa Cordinier, Jaylen Hoard, Élie Okobo, Théo Maledon, Vincent Poirier, Matthew Strazel l’accompagnent, alors que Neal Sako fera ses grands débuts avec les Bleus et que le trio Nolan Traoré / Brice Dessert / Mohamed Diawara jouera les sparring partners de choc.

Au match aller la France avait tapé la Croatie de 12 et la Bosnie de 10, il y a environ un an, et si l’opposition n’aura rien à voir avec celle de Chypre, le groupe composé par le nouveau sélectionneur n’a pas grand chose à voir lui non plus avec le groupe expérimental de l’année dernière. Deux matchs à prendre au sérieux tout de même, malgré la quasi certitude pour les Bleus de se qualifier pour l’Euro. Il restera ensuite 7 mois à Fauthoux pour façonner le groupe qui tentera de débuter au mieux cette nouvelle ère.