Malgré les critiques qu’elle peut rencontrer, la NBA reste la plus grande ligue de basket au monde et n’a aujourd’hui pas vraiment de concurrence en matière de visibilité à l’international et de puissance économique. Mais certains veulent changer ça, dont le manager de LeBron James.

Si l’on en croit ESPN, qui cite la source Bloomberg, Maverick Carter (manager de LeBron) est impliqué dans le projet de création d’une nouvelle ligue internationale, qui aurait comme objectif de concurrencer un jour la NBA.

Businessman réputé depuis qu’il gère les affaires de LeBron, Carter a pris un rôle de conseiller auprès d’un groupe d’investisseurs voulant lever des fonds à hauteur de 5 milliards de dollars dans le but de créer cette nouvelle ligue. D’après ESPN, cette ligue serait composée de six équipes masculines et six équipes féminines qui joueraient partout dans le monde.

Le site Front Office Sports ajoute que huit villes sont déjà dans les plans pour l’organisation des matchs, dont Singapour. Les équipes passeraient deux semaines dans chaque ville. Néanmoins, contrairement au site Bloomberg, FOS annonce que cette nouvelle ligue n’aurait pas comme objectif principal de concurrencer la NBA, mais plutôt d’offrir une alternative et d’être une “F1 pour le basket”.

LeBron James’s business partner, Maverick Carter, is reportedly leading a group of investors aiming to raise $5 billion to establish an international basketball league to rival the NBA, per @business.

(h/t @FOS ) pic.twitter.com/SSCsiWiyyI

— NBACentral (@TheDunkCentral) January 16, 2025

Aux côtés de LeBron James, Maverick Carter n’a jamais hésité à se lancer dans des projets ambitieux, le plus souvent avec brio puisque les revenus du King ont officiellement atteint le milliard de dollars en 2021. Ce projet de nouvelle ligue – peu importe son objectif final – en fait clairement partie.

Néanmoins, il est important de souligner que LeBron n’est pas impliqué (en tout cas directement) dans le projet.

Sources texte : ESPN / Bloomberg / Front Office Sports