Quand Kevin Love tease un retour en grâce de Jimmy Butler…

Alors que la suspension de Jimmy Butler par le Heat vient de prendre fin, on se demande tous comment vont se dérouler les retrouvailles entre la star de Miami et la franchise floridienne. Kevin Love a lâché un petit teaser sur Insta qui n’a pas manqué de faire réagir.

Hier, Jimmy Butler a rencontré le propriétaire du Heat Micky Arison, alors que sa suspension se termine et que les rumeurs de transfert continuent d’animer l’actu NBA.

Si on n’a aucune nouvelle sur la manière dont s’est déroulé ce tête-à-tête, le joueur du Heat Kevin Love a teasé un retour en grâce de Jimmy Butler, en utilisant un extrait très connu du film Le Loup de Wall Street avec Leonard DiCaprio. Butler a même liké le post !

“I’m not leaving, I’m not fucking leaving. (Je ne pars pas, put*in non je ne pars pas)”

Simple troll de Kevin Love, en roue libre sur Insta depuis quelques jours ? Ou signe d’une réconciliation à venir ?

On devrait rapidement avoir des réponses sachant que Jimmy Butler doit rejoindre le Heat ce vendredi pour le match face aux Nuggets, le maillot Vice City sur le dos.

Si le Heat et Jimmy venaient à se réconcilier, ce serait un sacré retournement de situation au vu des récents événements.

Pour rappel, Pat Riley avait suspendu Butler pour sept matchs à cause de son comportement, et semblait même prêt à faire passer la suspension pour un “refus de jouer” afin de doubler les amendes pour Jimmy. Du côté du camp Butler, plusieurs épisodes ont fait augmenter la frustration du joueur envers la franchise, en particulier le faible recrutement de Riley pour mieux entourer Jimmy ainsi que son rôle de plus en plus réduit au sein de l’attaque du Heat. Il a officiellement demandé son transfert début janvier pour “retrouver le plaisir de jouer”.

Durant les dernières semaines et les derniers mois, les deux parties n’ont que rarement communiqué et cela a contribué à la fracture entre Pat Riley et Jimmy Butler. Une fracture aujourd’hui dévoilée au grand public, au grand regret de Dwyane Wade – meilleur joueur de l’histoire de la franchise – qui est triste de voir ce mariage potentiellement se terminer d’une manière aussi “tragique”.

Les prochaines heures devraient nous en dire plus sur la suite des événements.

En tout cas, Jimmy Butler n’est pas sur la liste des absents pour le match entre Miami et Denver ce soir, et devrait donc bien retrouver les parquets pour la première fois depuis le 2 janvier.

