“Jalen Williams mérite d’être All-Star”, clame Shai Gilgeous-Alexander

Si Shai Gilgeous-Alexander a comme souvent pris la lumière lors de superbe victoire du Thunder contre Cleveland cette nuit, Jalen Williams a encore une fois très bien assuré son rôle de lieutenant. Aux yeux du premier, le second mérite clairement d’être All-Star cette saison.

Alors que les votes pour désigner les titulaires du All-Star Game 2025 vont fermer dans trois jours et que les coachs vont bientôt devoir choisir les remplaçants, Shai Gilgeous-Alexander a tenu à pousser le dossier de son coéquipier Jalen Williams.

Après la victoire du Thunder contre Cleveland, SGA a donné les arguments qui font de J-Dub un All-Star selon lui.

“Il fait tellement de choses pour nous sur le terrain chaque soir. Bien sûr, il tourne à 20 points par match avec beaucoup d’efficacité, il prend les rênes quand je suis sur le banc, il fait des actions pour lui et les gars à côté de lui. Et en défense, alors qu’il ne fait qu’1m93 (il fait en réalité 1m98, ce que Williams a tenu à rappeler avec le sourire), il peut défendre tous les postes. Ce soir, il a défendu un joueur de 2m13. J’en serais incapable. Ce genre de choses, ça aide directement à gagner, et on gagne clairement beaucoup de matchs. Personne ne pose autant son empreinte sur les victoires que Jalen Williams, et c’est pour ça qu’il mérite d’être un All-Star.”

Tournant à 20,6 points (48% au tir), 5,7 rebonds, 5,2 passes, quasiment 2 interceptions et 0,7 contre par match, Jalen Williams est remarquable de polyvalence. Il est l’une des raisons qui expliquent la saison sensationnelle du Thunder (34 victoires en 40 matchs, meilleur bilan NBA) à travers sa contribution des deux côtés du terrain.

Si ses chiffres à l’efficacité offensive sont en baisse par rapport à ses deux premières saisons dans la Grande Ligue, J Dub possède sa meilleure moyenne de points et de passes en carrière, tout en étant l’un des piliers de la meilleure défense NBA. Il s’est imposé comme le lieutenant parfait de Shai Gilgeous-Alexander.

Au vu de la domination collective du Thunder cette année (malgré la blessure de Chet Holmgren), Oklahoma City mérite d’avoir un deuxième All-Star à San Francisco en février. Et Jalen Williams est le candidat parfait pour accompagner SGA.

