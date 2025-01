Stephen Curry : “Celui qui me pense heureux d’être dans une équipe moyenne est fou”

Les Warriors vivent une saison compliquée à la lutte pour la 10ème place de l’Ouest, une situation qui est loin de convenir au compétiteur qu’est Stephen Curry.

Pour ceux qui découvrent la NBA en ce début d’année 2025, bienvenue et voici un petit résumé rapide de la saison des Warriors. Pour les autres, une piqûre de rappel ne fait jamais de mal.

Golden State démarre sa saison à fond les ballons avec un 12-3 avant d’éclater en plein vol. Depuis, c’est 8 victoires en 25 matchs et un bilan à l’équilibre (20 victoires pour 20 défaites) grâce à une victoire à l’arraché face à Minnesota, mercredi dernier.

La franchise de la Baie de San Francisco pointe à la 10ème place de l’Ouest et est, bien évidemment à la recherche de renforts.

Sauf que les cadres Stephen Curry et Draymond Green ont tenu à souligner qu’aucun mouvement désespéré ne sera fait. En clair, les Warriors n’hypothéqueront pas leur futur pour faire un potentiel gros run de Playoffs.

Si les dernières rumeurs disent que Golden State ne serait plus sur le dossier Jimmy Butler, mais davantage sur le dossier Nikola Vucevic, Steph Curry a rappelé que la situation actuelle ne lui convenait pas.

“Celui qui me pense heureux d’être dans une équipe moyenne est fou. Je reste en accord avec ce que j’ai dit, mais nous essayons aussi de nous améliorer. Mike [Dunleavy Jr.] le sait. Nous avons parlé de ce que j’attends, mais ça ne veut pas dire que nous allons être imprudents. Les trade machines sont amusantes, mais dans la réalité, à quoi cela ressemble ? On va s’occuper de nos affaires et Mike des siennes. Nous verrons bien où nous allons finir.” Stephen Curry

Steph Curry: “Anyone who thinks I’m OK being on an average basketball team is insane.”

Here’s Curry on his comments the other night and the national reaction to it pic.twitter.com/XhGwsWp5RY

— Anthony Slater (@anthonyVslater) January 16, 2025

Le message du Chef est on ne peut plus clair : il souhaite recevoir des renforts sans sombrer dans un transfert de folie qui pourrait faire plus de mal que de bien.

D’ici le 6 février – date de la trade deadline – les Warriors vont être actifs, mais vont-ils réussir à avoir ce qu’ils veulent ? Golden State ne semble pas enclin à lâcher ni Jonathan Kuminga, ni Andrew Wiggins, mais cela pourrait bien être le prix à payer pour s’améliorer.

Source texte : TheAthletic