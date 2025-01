Adam Flagler a régalé face aux Cavs : 0/9 au tir dont 0/8 à 3-points en 7 minutes, le Hall of Fame c’est tout droit

Adam Flagler a eu le droit à quelques minutes face à Cleveland. Un temps de jeu pleinement rentabilisé où il a planté 0 point, pris 0 rebond et délivré 0 passe décisive. 0+0+0, ça nous fait toujours la tête à Toto.

Au pays de la brique, on demande le fils, que dit-on l’enfant prodige, une étoile filante qui rendrait presque jaloux le roi du 0, Tony Snell. Ici, on parle bien sûr d’Adam Flagler.

OKC a explosé les Cavaliers hier soir. De quoi permettre à Mark Daigneault d’ouvrir son banc et qui on retrouve dans les profondeurs de la rotation du Thunder ? Adam Flagler.

L’arrière de 25 ans a pu gratter 7 minutes de temps de jeu. Dans une équipe aussi compétitive qu’OKC, chaque seconde doit être une occasion de se montrer, de se faire remarquer pour espérer se faire une place plus importante et ça, Adam Flagler l’a bien compris.

Si certains joueurs peuvent prendre feu à tout instant, pour Adam Flagler, c’est tout l’inverse. Il est capable de geler instantanément sur le parquet, d’avoir le poignet qui s’enraille ou les yeux qui ne sont pas en face des trous voire les deux comme ce fut le cas hier soir.

Tout ça pour dire que la performance de l’arrière a certainement dû taper dans l’œil de Mark Daigneault parce que voici la ligne de stats XXL qu’il a envoyé : 0 point, 0/9 au tir, 0/8 à 3-points, 0 rebond et 0 passe.

Adam Flagler tonight:

🧱 0 PTS

🧱 0 REB

🧱 0 AST

🧱 0-9 FG

🧱 0-8 3P

🧱 7 MINS

Most shots without a make in under 10 minutes in NBA history 😭 pic.twitter.com/mDO7fhNkX0

— BricksCenter (@BricksCenter) January 17, 2025



Une performance qui lui permet de gratter un record : jamais un joueur dans l’histoire de la NBA n’avait pris autant de tirs en moins de dix minutes sans en réussir un seul.

Quand on vous disait qu’Adam Flagler voulait se faire remarquer, c’est mission accomplie.

Kobe Bryant disait qu’on manquait 100% des tirs qu’on ne prenait pas. Adam Flagler a pris cette citation au pied de la lettre.

Pour répondre à cette incroyable performance que personne n’oubliera (si totalement), on vous propose de ressortir un quote de ce très cher Kristaps Porzingis.

“Kobe Bryant a dit qu’on manquait 100% des tirs qu’on ne prenait pas. Aujourd’hui, jai manqué les 100.” Kristaps Porzingis

Remercions tout de même Adam Flagler pour cette performance de flingueur aveugle. S’il n’ira certainement pas au Hall of Fame, il rentre directement au Panthéon de TrashTalk et ça, ça vaut tout l’or du monde.

