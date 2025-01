Dans le rematch face au Thunder cette nuit, les Cavaliers n’ont pas vu le jour. Les hommes de Kenny Atkinson ont été dominés dans tous les compartiments du jeu et ont montré leurs limites quand il s’agit d’affronter des ailiers athlétiques.

Avec Jalen Williams, Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort et Cie, le Thunder possède une ribambelle d’extérieurs capables de faire très mal des deux côtés du terrain. Cleveland en a fait l’expérience cette nuit lors de la grosse défaite à Oklahoma City (134-114, 21 pertes de balle !), pourtant privé d’Isaiah Hartenstein en plus de Chet Holmgren.

Après le match, Kenny Atkinson a rendu hommage au Thunder et sa capacité à sortir les Cavs de leur jeu.

“Ils étaient plus agressifs. On avait l’impression d’avoir sept pitbulls en face de nous, pas cinq, mais sept” a notamment déclaré le coach de Cleveland. “Leur vitesse et leurs qualités athlétiques nous ont fait craquer. C’est aussi simple que cela. C’est leur identité. Ils l’ont fait à beaucoup d’équipes. Ils ont dominé dans tous les domaines.”

Se faire dominer par la défense et la capacité du Thunder à créer le chaos sur les lignes extérieures, c’est arrivé à beaucoup d’équipes cette saison. Il n’y a aucune honte à avoir, surtout pour une équipe de Cleveland qui réalise une saison sensationnelle et qui a récemment battu Oklahoma City en plantant 129 points.

Ce qui est plus inquiétant pour les Cavaliers, c’est que leurs six défaites cette saison ont été concédées contre des équipes possédant toutes des extérieurs physiques, longs et athlétiques : Boston (Jayson Tatum, Jaylen Brown), Atlanta (Jalen Johnson, Dyson Daniels, et même Zaccharie Risacher), Miami (Jimmy Butler, Haywood Highsmith, sans oublier Bam Adebayo grâce à sa polyvalence), Indiana (Pascal Siakam, Andrew Nembahrd) et donc Oklahoma City.

Une tendance que Chris Fedor de cleveland.com a soulignée en conférence de presse d’après-match, et que Kenny Atkinson a validée.

“C’est très juste. Ces équipes peuvent mettre nos arrières sous pression (Donovan Mitchell, Darius Garland, ndlr.), elles peuvent nous faire sortir de nos spots, nous bousculer, nous gêner sur les pénétrations à travers leur envergure. […] C’est la formule des bonnes défenses dans la NBA actuelle. On doit trouver des solutions pour combattre ça.”

Est-ce que ces solutions peuvent être trouvées en interne, ou les Cavs vont-ils recruter un ailier d’impact avant la deadline pour faire face à ce problème ?

Réponse dans les trois semaines à venir.

Source texte : conférence de presse d’après-match