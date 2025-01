Jimmy Butler (Heat) : “Tôt ou tard, la vérité éclatera”

Pour la première fois depuis le 2 janvier, Jimmy Butler a porté les couleurs du Miami Heat cette nuit face au Nuggets. Mais l’ailier – de retour de suspension – n’a pas changé d’avis. Il veut toujours quitter South Beach, et son beef avec Pat Riley continue.

On se demandait tous comment les retrouvailles de Jimmy Butler avec le Heat allaient se dérouler.

Après avoir annoncé son retour en mode Jordan 1995 (il a même porté son maillot #45 après la rencontre), Jimmy était titulaire cette nuit face aux Nuggets. Ses stats ? 18 points (7/15 au tir), 3 rebonds et 2 passes en 34 minutes, avec une défaite 133-113 au bout. Une meilleure perf’ que celle face aux Pacers début janvier qui avait poussé Pat Riley à le suspendre, mais une perf’ qui reste loin de ce que “Prime Jimmy” pouvait faire.

Une fois la rencontre terminée, on avait hâte d’entendre les propos de Butler concernant cette situation potentiellement explosive qui entoure la franchise du Heat. Les journalistes qui voulaient une update ont été déçus, Jimmy lâchant un “No Comment” en bonne et due forme quand il lui a été demandé si cette situation peut s’arranger. Mais Jimmy a quand même lâché une pépite.

“Tout le monde a dit beaucoup de choses, sauf moi, pour être honnête. Nous allons donc laisser les gens continuer à parler comme s’ils savaient tout, comme s’ils avaient toutes les réponses. Et puis, tôt ou tard, toute la vérité éclatera.”

Vous interprétez cela comme vous voulez, en tout cas Jimmy a tenu à rappeler que son beef concernait le management du Heat et non ses coéquipiers. “Je n’ai aucun problème avec ces gars-là, ce sont mes potes, ça m’a fait du bien de jouer au basket avec eux” a notamment déclaré Butler.

Quelques heures plus tôt, un long papier de Ramona Shelburne (ESPN) avait indiqué – entre autres – que certains membres du Heat ne voulaient pas que Jimmy revienne, et que c’était compliqué de le voir réintégrer le vestiaire. On ne sait pas si cela provenait d’un ou plusieurs joueurs, ou d’autres membres de la franchise, mais on imagine que Jimmy Butler a entendu tout ça.

Au final, la situation à Miami n’a pas vraiment changé malgré le retour de Jimmy sur les parquets.

Selon l’insider Shams Charania (ESPN), Butler a en effet réitéré sa demande de transfert au propriétaire Micky Arison, qu’il a rencontré cette semaine. La star du Heat compte jouer les prochains matchs jusqu’à ce qu’une issue soit trouvée à ce dossier, mais il n’y a aucun scénario – selon Shams – dans lequel Jimmy et Pat Riley se réconcilient. Le Heat va donc logiquement continuer à chercher un partenaire de trade pour Butler d’ici à la deadline du 6 février.

Accrochez-vous, les trois prochaines semaines risquent d’être explosives à South Beach.

