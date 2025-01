Cette nuit, Austin Reaves s’est transformé en héros pour la Cité des Anges. Le joueur des Lakers a collé 38 points – son record en carrière – face aux Nets, dans une rencontre serrée manquée notamment par Anthony Davis côté Los Angeles.

Une partie de très haut standing pour réchauffer les coeurs à La La Land. Austin Reaves a éclaboussé les Nets de son talent en envoyant une ligne statistique de pur scoreur : 38 points, 3 rebonds, 3 passes, 2 interceptions à 13/23 au tir et 8/8 aux lancers. Un coup de chaud bienvenu pour faire face aux terribles Nets (non) qui ont tout de même réussi à emmener les Lakers jusqu’au bout du match en termes d’enjeu.

La performance de Reaves est d’autant plus cruciale qu’Anthony Davis n’a pas joué en raison d’une blessure. LeBron James s’est illustré avec 29 points, 7 rebonds et 8 passes mais à côté des deux larrons, l’apport est plutôt léger. De quoi rendre la prestation de Reaves encore plus importante pour aller chercher la win. Allez, highlights.