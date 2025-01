Brandon Miller (Hornets) absent indéfiniment

Blessé au ligament du poignet lors de la victoire des Hornets à Utah, Brandon Miller a passé des examens qui n’ont rien révélé de bon. La franchise indique ce samedi qu’il sera absent indéfiniment. La tuile pour le joueur, qui réalise une saison sophomore très intéressante.

Ce qui devait être dans le meilleur des cas une entorse au poignet ayant nécessité quelques jours de repos s’est transformé en un problème physique d’ampleur tout autre qui forcera Brandon Miller a rester loin des parquets durant un bon moment. Le joueur souffre en effet d’une entorse au ligament scapho-lunaire, et la franchise a annoncé qu’il n’y aurait pas de date de retour communiquée prochainement.

LaMelo Ball, la star de Charlotte, a donné son soutien à son coéquipier après la rencontre contre Chicago. Il a aussi connu des blessures lors de ses premières années en NBA, il faut donc ne rien lâcher.

“Ça fait clairement chier. J’ai connu le même type de situation lors des mes années rookie et sophomore, donc je sais ce qu’il ressent. On le soutient tous, on l’aime tous. Il est avec l’équipe, donc ça aide un peu.” – LaMelo Ball

🎙️ LaMelo Ball on Brandon Miller:

“Definitely hurts. I was in the same kind of situation my rookie year or sophomore, so I know how he feels.”

“We all have his back and everything, love him, take care of him, watch out for him. He with the whole squad, so that helps a little.” pic.twitter.com/NvKNP997ER

