Chet Holmgren réévalué dans 3 à 5 semaines, selon le Thunder

Le Thunder vient d’annoncer que Chet Holmgren faisait des progrès dans sa rééducation suite à sa fracture du bassin. Pas de date de retour prévue pour le moment, mais un indice concernant la prochaine étape de son retour au jeu, puisqu’il sera réévalué dans quelques semaines.

Le Thunder domine la NBA. Les Cavaliers au tapis, les Celtics au tapis. En fait, un peu tout le monde au tapis. Et depuis plus de deux mois, ils font tout cela sans Chet Holmgren, leur licorne habituellement titulaire. Souffrant d’une fracture au bassin depuis le 11 novembre dernier, le joueur est depuis en pleine rééducation.

Thunder say Chet Holmgren is continuing to progress in his return to play protocol and will be re-evaluated in approximately three to five weeks.

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) January 18, 2025

La franchise vient d’annoncer qu’il faudrait encore compter 3 à 5 semaines avant d’avoir une vraie mise à jour concernant Holmgren. Les progrès sont là, mais il faut être patient. Un motif de quiétude pour Chet doit bien être de voir son équipe au sommet de la NBA sans lui. De quoi faire flipper en pensant à son retour… mais on en est pas encore là.

Source : Thunder PR