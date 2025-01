LiAngelo Ball : la réussite musicale pour le frère de Lonzo et LaMelo

Dans l’ombre de ses deux frères, Lonzo et LaMelo, LiAngelo Ball commence aussi à cartonner dans son domaine, et ce n’est pas en tant que joueur de basket que le jeune homme de 26 ans est en train de se faire une place au soleil.

LiAngelo Ball n’a pas connu le même succès que ses deux frères en NBA. Avec LaMelo actuellement en tête des votes pour le All-Star Game chez les guards à l’Est, et Lonzo qui a enfin fait son retour – avec brio – sur les parquets après des années de pépins physiques, seul LiAngelo n’a pas réussi à réaliser ce rêve malgré des passages en G-League, malheureusement peu convaincants, et des invitations aux camps d’entraînement des Pistons (2020) et Hornets (2021, 2022) qui n’ont jamais abouti.

Toutefois, le rejeton de LaVar a également réussi à faire de sa vie un rêve éveillé, même loin de la NBA.

En effet, il connait un succès retentissant grâce à… la musique ! Récemment, le second de la fratrie s’est lancé dans le rap, et le moins que l’on puisse dire, c’est que son premier titre est un banger de l’autre côté de l’Atlantique. Grâce à son titre “Tweaker”, sorti le 3 janvier, qui est très rapidement devenu un hit au point de carrément se hisser dans le Top 10 sur Spotify aux Etats-Unis ! La musique compte plus d’1,3 million de streams et totalise plus de 8 millions de vue sur YouTube !

LiAngelo Ball (G3)’s “Tweaker” enters the top 10 on the US Spotify chart for the first time at #8 with 1.317 million streams. pic.twitter.com/MvyDHeaCuN

— chart data (@chartdata) January 8, 2025

Avec ce beat digne des années 2000, LiAngelo Ball, qui se fait appeler “G3” dans le milieu, pourrait bien commencer à se faire un nom dans un domaine qui ne lui était pas forcément prédestiné, mais qui semble lui réussir. En effet, il a déjà dépassé des artistes comme Tyler The Creator, GloRilla ou encore Lil Wayne au classement des sons les plus écoutés du moment, rien que ça.

Lonzo Ball, qui s’est également essayé au rap avec nettement moins de succès, a déjà contribué à ambiancer tout le vestiaire des Bulls avec le hit de son frangin, tout comme LaMelo qui a aussi diffusé le morceau dans le vestiaire des Hornets. Nombreuses sont les salles NBA qui ont également décidé de passer ce succès retentissant pour l’échauffement. Damian Lillard himself a également validé, lui qui s’est également essayé au rap, avec beaucoup de succès, sous le nom de Dame D.O.L.L.A, a donné de la force à “Gelo”.

Lonzo and Bulls locker room vibing to LiAngelo Ball’s new song 😭🔥 pic.twitter.com/jycURsPgu8

— BullsMuse (@BullsMuse_) January 5, 2025

Le succès est tel qu’il a déjà signé un contrat de 13 millions de dollars chez Def Jam Records. On annonce ça comme si c’était une franchise NBA, mais au final, c’est bien plus que n’importe quel contrat qu’il aurait pu espérer obtenir dans la grande ligue. 8 millions sont garantis (vous voyez, le jargon est exactement le même), et grâce à ce contrat, il aura son propre label et la propriété de ses chansons. Le chanteur est également programmé pour Rolling Loud, l’un des plus grands festivals hip-hop du monde, en Californie.

Bien aidé par son statut, il s’est fait un nom dans cette industrie, à l’aide d’une stratégie bien ficelée. En effet, la frontière est très mince entre ces deux univers très souvent mêlés, et les passerelles possibles sont nombreuses, ce qui est profitable aux deux domaines. Frère de deux joueurs NBA et adoubé par des rappeurs tels que Moneybagg Yo ou Boosie Badazz, son chemin semble se dessiner de cette façon.

LaVar Ball nourrissait de grandes ambitions pour ses gamins, et si ça a été plus facile pour Lonzo et LaMelo de percer en NBA en tant que joueurs, ça s’annonçait plus compliqué pour LiAngelo. Il a fallu emprunter un autre chemin, mais avec son titre “Tweaker” diffusé partout dans la ligue, il semble y parvenir d’une autre façon.

Source texte : ESPN, New York Times