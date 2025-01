La première soirée de la nouvelle ligue féminine co-fondée par Breanna Stewart et Napheesa Collier a eu lieu cette nuit à Miami. Une franche réussite avec du jeu, de l’enjeu et beaucoup d’intensité. L’objectif d’offrir une solution financière viable aux joueuses WNBA restant aux États-Unis hors-saison est toujours la priorité de cette compétition.

Permettre aux joueuses WNBA qui ne peuvent pas quitter les États-Unis durant l’intersaison de pouvoir gagner de l’argent tout en étant stimulé par un enjeu important. Voilà l’objectif de la ligue Unrivaled, que nous vous présentions sur TrashTalk il y a maintenant un petit moment. Depuis, tout s’est mis en place et la première occurence à eu lieu à Miami, cette nuit.

Co-founder Breanna Stewart knocks down the first bucket in Unrivaled history. pic.twitter.com/RPkfk09fQJ

— Sports on Max (@SportsonMax) January 18, 2025

Ce qu’on en a pensé ? Une franche réussite, avec des matchs particulièrement engagés sur le plan de l’intensité et un suspense qui a su mettre le public debout dans la salle. Plusieurs équipes se sont affrontées autour d’un règlement particulier favorisant les fins de match tendues. Un elam ending (score cible à atteindre pour terminer la rencontre), du 3×3 sur tout terrain, des quart-temps de 7 minutes… pour un rythme rapide qui ne laisse pas la place aux temps faibles qu’on connaît aujourd’hui dans le basketball classique.

Du game-winner, des spectateurs chauffés à blanc, le tout diffusé sur TNT Sports. Un cocktail gagnant qui n’a pas laissé les fondatrices indifférentes, d’autant plus que pas mal d’invités prestigieux étaient sur place. On pense à Alex Morgan, à Steve Nash, mais aussi à pas mal d’exécutifs de franchises WNBA.

“C’est tout ce que nous espérions. Je pense que c’était un super premier match, qui a montré ce que nous pouvions faire et ce que notre compétition peut proposer” – Napheesa Collier

Source : ESPN